Los looks transparentes y súper sensuales de Megan Fox

Megan Fox tiene 35 años y se ganó su lugar en la industria luego de muchos años de trabajo, principalmente desde que interpretó a Mikaela Banes en "Transformers" (2007). Hoy es una referente de estilo y una de las pioneras del naked look, una tendencia muy utilizada por otras celebridades como Bella Hadid y Kendall Jenner.

¿De qué se trata esta moda? La palabra naked significa en especial desnuda y de ahí el nombre de este estilo. Las prendas son transparentes, no llevan forro por lo que se ve la ropa interior y por lo general se crean conjuntos íntimos que quedan muy combinables con este look.

El vestido transparente Megan Fox. Fuente: People.

Megan Fox tiene un cuerpo sensacional y lo sabe, motivo por el que el naked look se convirtió en uno de sus looks preferidos. Para los Premios MTV Video Music Awards que se celebraron a principios de marzo caminó por la alfombra roja con un vestido de Mugler en beige de tiras finas y con cristales rojos y plateados.

Al ser completamente transparente eligió como prenda interior una colaless plateada con tiras laterales también transparentes. Para completar el look salvaje se llenó de ondas de melena larga y en sus ojos se hizo el famoso delineado cat eye para generar una mirada feroz.

Otras modelos fanáticas de naked look como Megan Fox

El naked look los puso en tendencia de la mano de las influencer más jóvenes y una de las más atrevidas sin duda fue Kendall Jenner. Para la fiesta de Chopard celebrada en Cannes dejó boquiabierta a todos: eligió un vestido de redecilla con brillos negros, dorados y verdosos dejó ver por completo su busto, mientras que en la parte inferior utilizó un culotte beige.

Kendall Jenner para la fiesta de Chopard. Fuente: AFP.

"No sé si se pueden sentir identificadas, pero simplemente sentía que mi pecho estaba teniendo un día muy bueno. ¿Saben a qué me refiero? Tus pechos pasan por diferentes fases, y en este día en particular, sentí que simplemente tenían buen aspecto", recordó entre risas.

Elsa Hosk en la fiesta de Vanity Fair. Fuente. Vanity Fair.

La modelo sueca Elsa Hosk fue jugadora de baloncesto profesional en su país natal, hasta que comenzó una carrera como modelo al punto de desfilar para firmas como Gucci, Dolce & Gabbana, y ser un ángel de Victoria's Secret. Ella también es una fanática del naked look y una de las tantas veces que lo lució fue en una fiesta de Vanity Fair luego de los premios Oscars.