Jeans y zapatillas, la apuesta ganadora de Luciana Salazar

Luciana Salazar es una de las mujeres con mayor trayectoria en los medios de nuestro país. Sus estilismos siempre han dado de qué hablar, aunque somos pocas las que rescatamos sus atuendos más casuales, en donde los jeans y las zapatillas son los protagonistas.

Las zapatillas se han convertido en nuestro calzado favorito, ya que son cómodas, cancheras y nos ayudan a preservar la salud de nuestros pies. Como hoy es un básico de armario, luce bien con todos los demás básicos como, por ejemplo, los jeans. Luciana Salazar nos da las claves para llevar ambas piezas.

Luciana Salazar se anima a la combinación jeans+zapatillas. Foto: Instagram.

En el primer look, Luciana Salazar se decantó por unos jeans pitillo rotos junto con un crop top negro de una sola manga y zapatillas negras con suela track blanca. Por supuesto que a este look se le pueden hacer miles de cambios si no te termina de convencer el atuendo de la influencer.

Por ejemplo, puedes dejar los jeans y las zapatillas, pero cambiar el crop top por una camisa o camiseta blanca para que no todo el estilismo sea de prendas ajustadas, sino que se juegue un poco más con los volúmenes (prenda ancha en zona superior, prenda ajustada zona inferior).

Puedes combinar tus jeans y zapatillas con blusas, camisas, tops, camisetas. Foto: Instagram.

Otro outfit de Luciana Salazar es este en donde eligió unos jeans pitillo split junto con un top nude de escote cruzado y las mismas zapatillas que el anterior look, pero en blancas. Fue muy buena la decisión de mostrar piel en puntos específicos para que la influencer se vea más estilizada.

Una de esas zonas son los tobillos que se logran ver, gracias a las aberturas del bajo del pantalón. Otro punto son los hombros, que aunque no lo creas, dejar esa zona al descubierto ayuda muchísimo a ganar altura aun con zapatillas.

Luciana Salazar luce divina con este conjunto primaveral. Foto: Instagram.

Para las que entran a la época de entretiempo, este look les vendrá genial. Aquí, Luciana Salazar optó por unos jeans pitillo rotos en gris, una blusa de escote barco con estampado a rayas y zapatillas de plataforma. Este calzado con más altura ayuda a lucir piernas más largas, pero ¡ten cuidado! Haz como la influencer y opta por un pantalón ajustado para que las zapatillas resalten.

Luciana Salazar opta por distintos looks con jeans y zapatillas. ¡Repasa sus atuendos y busca inspiración!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!