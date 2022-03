Los looks en los que Camila Cabello nos inspira para usar tapados

Camila Cabello elige los tapados como su prenda especial para el invierno o el entretiempo. Para su estilo callejero, ella no es de usar tacones, grandes volúmenes o brillos, sino que se decanta por lo casual, lo cómodo y las piezas atemporales. ¡Inspírate en la cantante!

Todas tenemos un tapado en el armario que muchas veces no sabemos cómo combinar con nuestros looks. Por suerte, Camila Cabello nos muestra tres looks con distintos abrigos para que la clonemos en esos días que no tenemos ni una idea para vestirnos.

Marrón

Camila Cabello elige el tapado marrón para uno de sus looks callejeros. Foto: Vogue.

El tapado marrón es una de las opciones más clásicas como prenda de fondo de armario para el invierno. Camila Cabello elige un tapado color habano con mangas de cuero y cierres, junto con unos jeans rotos, camisa blanca, cinto y stilettos celestes.

El largo midi es el largo ideal para las mujeres petite como Camila. Si eliges un tapado muy largo, te restará altura, y si es muy corto, dividirá mucho tu figura.

A cuadros o estampado

La cantante nos muestra cómo llevar los cuadros en un tapado. Foto: CelebMafia.

El estampado a cuadros es una de las tendencias 2022 más seguidas y Camila Cabello la replica en su tapado midi. La cantante optó por un look oficinista con jeans pitillo, camisa celeste, sweater beige y stilettos nude.

Muy buena la elección de jeans ajustados y cropped que dejan ver los tobillos, junto a los stilettos nude, que no solo permiten darte más altura, sino también que tus piernas luzcan más largas. Eso sí: procura elegir el color nude parecido a tu piel para que se funda con la misma.

Gris

Camila Cabello elige el tapado gris más romántico. Foto: Le Banana.

Aunque pensamos que el gris es un color aburrido, soso o muy formal, Camila Cabello nos demuestra que puede ser un color romántico si lo usas con las prendas correctas. En este look, la artista nos enseña una blusa blanca de cuello alto junto con una falda midi verde pálido semitransparente y botines blancos.

Por supuesto que si lo quieres hacer más romántico, puedes optar por una blusa o camisa transparente en la misma tonalidad que la falda o en color blanco para generar más luz.

Camila Cabello nos muestra los tapados más atemporales que quedan perfectos con todas nuestras prendas preferidas.