Las zapatillas blancas de Lady Di ideales para combinar con faldas

Luego de su muerte, Diana de Gales, conocida popularmente como Lady Di, se convirtió en una de las personas más populares del mundo y su reconocimiento está asociado a su solidaridad y empatía con los más necesitados, pero también a la moda. Fue un ícono de estilo y entre sus looks preferidos siempre estuvieron las zapatillas blancas.

Si de algo no hay dudas es que la ropa y los medios de comunicación fueron su mejor arma de venganza. "Hasta que Diana no se transformó de una tímida asistente de guardería en una esbelta máquina de moda, no empezó el seductor coqueteo con la prensa mundial", expresó la escritora Camille Paglia, al recordar la inocencia de la Princesa cuando trabaja de maestra jardinera.

Y agregó haciendo un paralelismo con la intérprete de "Diamonds": "Diana y Rihanna, que empezaron siendo unas sensibles pero atractivas chicas de provincias, descubrieron su fotogenia y empezaron a transformarse a sí mismas en esculturas vivientes para los objetivos. Ambas desarrollaron una falsa intimidad con los fotógrafos y el público, y se devoraron a sí mismas en una inútil búsqueda de la seguridad en el amor".

Cuando Diana de Gales se convirtió oficialmente en una integrante de la familia real, recibió clases de moda de los especialistas de Vogue. Se cree que comenzó a utilizar la moda como venganza cuando nació su primer hijo, William, mismo año en el que se enteró que el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles eran amantes.

Desde entonces, los looks de Lady Di comenzaron a ser más atrevidos, sensuales y descontracturados. Se la veía lucir de negro en muchos eventos, un color utilizado solo por luto según el protocolo, y también se hizo fanática de las zapatillas blancas para pasear por la calle.

Fuente: Vogue.

Entre sus preferidas se encontraban las ugly sneakers, una moda que volvió hace poco tiempo y es utilizada tanto para la noche como para el día. Lady Di las elegía principalmente para entrenar, pero muchas veces se la ha visto caminar con estas zapatillas junto a vestidos elegantes, tapados de primer nivel y este calzado.

Las ugly sneakers son muy cómodas e ideales para combinar con faldas, ya que son cancheras y originales. Una de las marcas que más apuesta por este modelo es Fila que tiene diseños para todos los gustos que van desde los $68 hasta los $118 dólares. Lucir como Lady Di es muy sencillo, solo hay que estar atento a los detalles.

Fuente: People.

