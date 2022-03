Catherine Fulop y un conjunto apto para toda edad

Catherine Fulop tiene mucha disciplina con el entrenamiento y publica todas sus rutinas en las redes sociales para llevar conciencia a sus seguidores. Lo que llama la atención de los videos y las fotografías, no es solamente la energía que le pone a sus ejercicios sino también los conjuntos que utiliza, apto para cualquier edad.

Si algo caracterizó siempre a la venezolana es su carisma y buena energía, algo que lleva también cuando entrena en su hogar, donde tiene todas las máquinas. En todos sus videos levanta el ánimo cantando, bailando, dando indicaciones y mostrando cómo se debe mejorar la postura para que el ejercicio se haga correctamente.

"Debo confesar que en esta etapa de mi vida se me hace a veces cuesta arriba cuidarme, me he cuidado toda mi vida, lo malo es que cuando vamos haciéndonos más grandes mantenernos en forma es más difícil , llorooooo! Pensaba que iba a ser más fácil, pero no!!! Jiji! Igual al haber hecho un hábito el hacer ejercicio es como que si o si hago mas allá de todas las excusas que me presente mi cerebro", reveló en Instagram.

Y siguió: "La recompensa es todavía inalcanzable. Lograr tener el cuerpo que quieres, no se logra con una sesión de ejercicio. Es la constancia lo que genera la recompensa. Vamos x hoy! Un día a la vez".

El conjunto increíble de Catherine Fulop

Catherine Fulop lleva la alegría en todos los aspectos de su vida, incluido su ropa. Uno de sus outfits más elogiados fue un conjunto con una calza animal print en tonos tierra y un top de la firma Touche Sport color verde que acompañó con la frase: "Bon giiiiaa gente bella! PROHIBIDO sentarse a esperar que suceda!".

El conjunto deportivo furor de Catherine Fulop. Fuente: Instagram @fulopcatherine.

En la página web se puede conseguir este top "Green Tull Top" que se vende desde el talle S hasta el XL y tiene un precio de $5.240 argentinos. En cuanto a la calza, hay una gran variedad de opciones similares a la de Catherine Fulop de $6.500 argentinos aproximadamente como la Animal Print Red Seamless.

Otro look que resaltó su increíble cuerpo fue un conjunto de Beach Riot, una firma de California, por lo que solo se puede comprar en dólares desde el sitio web. El top y el legging que eligió la venezolana es de cebra con un fondo beige, muy original con doble nudo en la parte superior y doble cintura en la parte inferior.

El conjunto de la firma Beach Riot. Fuente: Instagram @fulopcatherine.

Si bien ya está agotado en la página, se pueden encontrar otras opciones como el Ayla legging taupe de leopardo o el Ayla legging brown spot, ambos a un precio de $108 dólares. A Catherine Fulop le gusta la moda mientras entrena y así lo demuestra en todas las publicaciones que hace en las redes sociales.



¿Cuál es tu conjunto favorito?



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es solo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.