Consejos para vestir como una royal al estilo Kate Middleton

Kate Middleton es la Duquesa de Cambridge, próxima Reina del Reino Unido. Como tal, su vestuario debe ser impecable y pensado hasta en el mínimo detalle. En esta nota te contaremos cuáles son los consejos de Catalina de Cambridge para vestir con estilo, pero conservando la elegancia y el buen gusto.

Cintos

El cinto es una buena opción para ajustar y delimitar la cintura. Foto: StyleLovely.

A Kate Middleton le encanta usar cintos con vestidos ajustados, pero que no necesariamente ajusten en la cintura. Ella utiliza el recurso del cinto para marcar silueta y verse más estilizada. En esta ocasión, podemos verla usando un vestido estilo tapado azul eléctrico junto con un cinto negro ancho.

Faldas midi

Las faldas midi son una opción moderna pero que conserva lo tradicional. Foto: Telva.

Como ya muchos saben, Kate Middleton debe usar faldas un poco más arriba de la rodilla como límite. De igual manera, la Duquesa prefiere las faldas midi para sus looks, que son perfectas para usar durante todo el año. Suele llevar faldas plisadas o con movimiento para darle más énfasis a esa pieza y que sea la estrella del estilismo, como en esta oportunidad que eligió una falda a cuadros roja.

Tapados largos

Los tapados largos son la obsesión de Kate Middleton. Foto: InStyle.

Si hay una mujer de la realeza que ama los tapados largos esa es Kate Middleton. La monarca los elige casi en todos sus looks con pantalones y sweater. Por lo general, aplica la ley de los colores neutros como beige, negro o azul en todo su look creando looks monocromáticos súper efectivos como el que vemos en la fotografía.

Blazers

Kate Middleton sabe cómo llevar a la perfección cualquier blazer clásico. Foto: Vogue.

Esta es una prenda que Kate Middleton suele usar mucho y en colores variados como el rojo. La Duquesa de Cambridge opta por aquellos de corte recto, con solapas y hombreras redondas para marcar un poco sus hombros pero tampoco que luzcan muy exagerados.

¡Usa las claves de estilo de Kate Middleton en tus looks y te aseguramos la victoria estilística!