Descubre cómo lograr que tus jeans se parezcan a los de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar tiene más de 7 millones de seguidores en las redes sociales, donde comparte su música, pero también sus outfits y su vida cotidiana. En los últimos años la cantante se convirtió en una it girl y una de sus prendas preferidas son los jeans, con los que se ve en muchas de sus publicaciones.

En una foto que compartió en 2021 mostró un pantalón que tiene su estilo ranchero y es muy fácil de hacer. Se trata de unos jeans con un estampado de vaca que combinó con un top metalizado y unas zapatillas negras. Un look muy canchero para usar de día y de noche.

En vez de gastar tiempo buscando una prenda, se puede hacer un DIY ("Do It Yourself": "Hazlo Tú Mismo", en el que, además, se le puede dar un toque personal. Diseñarlo es muy sencillo, el primer paso es comprar este estampado en una casa de telas y las herramientas que se necesitan son pegamento de tela industrial y tijera para tela.

Luego se debe apoyar la tela sobre el jean y procurar que el tamaño que se va a recortar sea el mismo que la zona donde se va a colocar. El último paso es pegarla con el adhesivo (generalmente tarda en secar unos 30 minutos). Tener en cuenta que debe ser resistente al agua para que no se despegue al lavar.

Otro estilo de jeans que Ángela Aguilar utiliza seguido son los que tienen roturas, muy cancheros y modernos. Lograr este efecto es muy fácil: solo se debe cortar por la rodilla con una tijera y tirar de los hilos para que quede desflecado.

La hija de Pepe Aguilar ganó reconocimiento internacional después de interpretar La Llorona en los Premios Grammy Latinos en 2018 y su primer álbum de estudio en solitario, Primero soy mexicana"(2018), tuvo muy buenas críticas. Además, es una de las cantantes más jóvenes en ser nominada en los Grammy y Grammy Latino.

Con tan solo 18 años, la carrera de Ángela Aguilar está en ascenso y cada año da grandes pasos en la música con el apoyo de toda la familia. A finales del pasado enero, se convirtió en la mujer más joven en debutar en un palenque y expresó su felicidad en Instagram: "La noche de anoche… mi primer palenque sola! Gracias por todo León, Guanajuato. Fue un verdadero privilegio".