Gala González nos anima a usar los colores tendencia 2022

Este 2022 hay muchas tendencias para usar y muchos colores que vuelven, como así también otros que se crean. Gala González lo tiene todo a su mano y desde sus redes sociales nos enseña cómo usar los colores tendencia 2022: verde, amarillo y very peri.

Las pasarelas y el estilo callejero de Nueva York, Copenhague, París y Londres lo han demostrado: sólo habrán algunos colores que dominarán nuestra indumentaria y son los que lleva Gala González en estos tres siguientes looks.

Verde

El verde es un gran color para cualquier mujer. ¡Elige tu mejor tonalidad! Foto: Telva.

El verde es uno de los colores que más se usarán en el 2022 y Gala González ya se apropió del verde manzana en este look perfecto para el invierno con un vestido de punto de escote cerrado, ajuste en la cintura y largo midi combinándolo con un tapado en el mismo color. La influencer no llevó ningún tipo de accesorio excepto su bolso amarillo. Para terminar decoró con medias lilas y mocasines negros.

Very peri

El very peri es EL color 2022 y ¡nos encanta! Foto: Style Du Monde.

Pantone, la empresa que se encarga de elegir los colores tendencia año a año, decidió que la tendencia 2022 iba a ser una tonalidad muy parecida al lavanda pero más apagado nombrándolo very peri. Muchas firmas internacionales ya lo impusieron en las pasarelas y Gala González no podía quedarse atrás.

La estrella de la moda española se decantó por un total look en very peri con pantalones anchos y cropped, sweater de mangas extra largas, sandalias plateadas, bolso azul noche y una visera transparente. El azul junto con el very peri hacen un buen dúo gracias a que el very peri tiene base azul.

Amarillo

Gala González se atreve a llevar el color más top del 2022. Foto: El Mundo.

El amarillo fue tal vez el color que más se ha impuesto popularmente en lo que va del 2022. Como recomendación antes de comprarte una prenda amarilla, pruébala con tu tono de piel para ver si no la apaga. Una vez elegida puedes comenzar a disfrutarla como Gala González que se decantó por un tapado amarillo patito, sweater negro, falda plisada de eco cuero y botas negras.

Gala González se anima a los colores tendencia 2022 y ya tiene listos sus looks. Tú, ¿ya tienes prendas en estos colores?