Clona estos looks de Michelle Salas

Nos levantamos, ducha, desayuno y ya es hora de ir a trabajar; pero ¿qué me pongo? Si no eres de la que prepara sus outfits de trabajo con anticipación, esta pregunta diaria puede hacerte perder mucho tiempo. Hoy te lo resolveremos, al menos por esta semana, con los looks más chic y modernos de Michelle Salas.

Aún si estás en tu casa haciendo home office, tu estilo y atuendo deben ser impecables para las reuniones o videollamadas. También la comodidad se ha vuelto un ítem súper importante para todas y eso es lo que Michelle Salas reúne en estos tres looks.

Michelle Salas apuesta por un conjunto jogger para la oficina. Foto: Instagram.

Este atuendo luce y es extra cómodo y mucho más en invierno porque además nos protege del frío. Michelle Salas elige un conjunto deportivo con joggers y camiseta color gris junto con zapatillas Nike estilo bota del mismo color que su conjunto y un tapado negro a cuadros. El toque distintivo, original y divertido lo pone su riñonera en color amarillo ácido y sus gafas de sol cuadradas.

Los trajes son siempre una buena opción para la oficina. Foto: Instagram.

Para las que ni en su casa pueden verse menos elegante, Michelle Salas les ofrece este look con traje sastre. Hablamos de un conjunto de pantalones de cintura de alta y cropped junto con un blazer haciendo juego en colores beige, tapado marrón, camiseta blanca, botas negras, clutch negro y gafas de sol. Sino te convence un traje sastre, puedes cambiar los pantalones por unos jeans y el look lucirá completamente distinto.

Michelle Salas nos demuestra que con un tapado puedes cambiar por completo un look. Foto: Instagram.

Por último, las que quieren darle especial protagonismo a su tapado ahora que es invierno, pueden clonar y comprar uno en algún color pastel como este rosado que usa Michelle Salas. Ella lo combina clásicamente con unos pantalones negros sueltos, camiseta blanca, zapatillas negras, bolso negro y sombrero a cuadros dándole esos pequeños plus a su estilismo que lo hacen único e inigualable.

Michelle Salas nos permite tener los looks más bonitos de nuestra oficina con prendas claves y atemporales. ¿Usarás alguno de estos estilismos?