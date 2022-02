Victoria Beckham tiene la combinación de colores tendencia 2022

Victoria Beckham es una de las celebridades más seguidas en el street style, por su estilo y atuendos súper pensados. Hoy analizamos una combinación de coloras poco usada, hasta ahora: celeste y rojo.

Aunque no lo creas, dentro del círculo cromático. el celeste y el rojo son colores complementarios. Es decir que son opuestos dentro de la estructura pero por ende siempre quedarán bien juntos. Lo mismo ocurre con el verde y el rojo. Victoria Beckham usa esta combinación en tres looks y te mostramos cómo podrías llevarla.

Victoria Beckham nos enseña este look para el día con colores vibrantes. Foto: Woman.

En el primer look. Victoria Beckham elige unos pantalones cigarrette turquesa junto con un sweater rojo sangre y sandalias nude. Siempre que tengas este tipo de combinaciones de colores vibrantes, lo mejor es que tus zapatos sean relacionados a algún color del look o nude para no desentonar con el aspecto del estilismo y no quitar protagonismo a los colores importantes que serán el celeste y el rojo.

También puedes jugar con tonalidades más apagadas dentro de los mismos colores. Foto: Shop Store.

Si prefieres llevar esta combinación a un plano más elegante puedes hacerlo pero con tonalidades del color más apagadas, como una blusa celeste cielo y semitransparente y unos pantalones anchos estilo sastre en color rojo rubí, tal y como lo lleva Victoria Beckham.

En este caso, ella eligió un poco más de accesorios´, pero súper finos y minimalistas, en color dorado. Presta bastante atención a la hora de estas combinaciones y los complementos de compañía ya que un accesorio o complemento mal elegido puede cambiar el sentido de tu look.

Victoria Beckham se anima a las combinaciones de colores vibrantes. ¿Y tú? Foto: Telva.

Por último, Victoria Beckham nos muestra un estilismo con pantalones blancos con líneas rojas formando cuadrados junto con una camisa rojo shocking y un sweater celeste pastel.

En este caso, el blanco al ser un color neutro sirve como lienzo y pantalla reflectora de todos los colores, aún más que el negro. Por eso es que en este look no desentona el blanco con el rojo y el celeste.

Victoria Beckham nos propone una nueva manera de combinar prendas y colores en un mismo look como en este caso el dúo rojo-celeste.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!