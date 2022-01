Gala González inspira para armar looks con el color tendencia 2022

Gala González es una maestra de la moda y lo mejor para nosotras es que nos inspira con looks mega in. Esta vez la influencer nos marca los looks de uno de los colores tendencia del 2022: el rosa.

Para muchas el color rosa representa feminidad, poder, elegancia. Eso es exactamente lo que intenta demostrar Gala González con sus looks sobrios pero que guardan un poco de diversión y locura. ¡Te los mostramos a continuación!

Jeans

Jean en color rosa: dos tendencias 2022. Foto: Instagram.

Gala González nos da la premisa de los jeans de colores que tanto se usarán como tendencia 2022. Ella elige unos jeans de color rosa casi lia junto con una camisa de mangas cortas en color crema y con bordados. Súper delicado su outfit.

En el calzado, te recomendamos apostar a unos mocasines negros o color beige. Combinalos con un blazer en el mismo color que los zapatos.

Sweater

Los sweaters rosas son lo más clásico que existe junto al blanco y al negro. Foto: Instagram.

El sweater rosa es una de las prendas must-have del armario de una mujer. Gala González optó por un look formado por un sweater rosa pastel de cuello cerrado, jeans blancos wide leg y unos mocasines marrones, que le dan ese toque masculino por el que la influencer siempre apuesta en sus looks.

Recordemos que hoy en día el pantalón o jean blanco no es algo prohibido en invierno sino todo lo contrario. Quedan espectaculares con sweaters, tapados, blazers, botas y mocasines.

Vestido

Gala González brilla con su vestido rosa en Sevilla. Foto: Instagram.

Para las que aman el rosa en todo su esplendor, les presentamos este vestido divino en rosa cuajado de lentejuelas tornasoladas que le sienta como un guante a Gala González. La empresaria eligió uno de los vestidos más bonitos del 2021 de escote halter y corte columna con sus amados mocasines negros con hebilla dorada. ¡Clónalo para cualquier fiesta!

Gala González propone el rosa como uno de los colores protagonistas del 2022 que sí o sí debes tener en tu armario.