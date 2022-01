Dale un nuevo giro al cuero y luce como Kim Kardashian

Kim Kardashian es una de las mujeres más codiciadas del mundo. Sus colaboraciones junto a firmas como Balenciaga le han dado su primer lugar en el podio. El cuero se ha transformado en su material más querido y ella le da un giro de 180° para usarlo distinto a todas.

La influencer y estrella de realities nos enseña cómo combinar el cuero de una manera original e interesante. Inspírate en ella y lucirás completamente moderna y diferente a todas. ¡Analizamos los looks de Kim Kardashian!

Total look

Kim Kardashian se anima a darle una nueva vida original al cuero. Foto: Instagram.

¿Verdaderamente quieres impactar usando cuero? Entonces no puedes dejar pasar este look de Kim Kardashian. Ella llevó un total black con leggings, top de cuello alto, botas largas y tapado. Los guantes no podían faltar para darle ese toque Balenciaga que Kim tanto busca. Solo falta que añadas unas gafas de sol y unas argollas negras y tendrás un atuendo que todas admirarán.

Vestido

El cuero también puede tener su momento más sensual como en este look de Kim Kardashian. Foto: Instagram.

Si lo que buscas es usar el cuero pero de una forma más sensual pero conservadora, Kim Kardashian nos muestra este estilismo en donde la pieza importante es su vestido midi híper ajustado y de escote cerrado en cuero marrón que combinaba con sus típicos guantes.

Esa vez no llevó botas del mismo color que su vestido pero sí eligió unas de piel de serpiente y accesorios de impacto: una pulsera y pequeños pendientes de diamantes.

Tapado

Conviértete en una leyenda del cuero con estos looks de Kim Kardashian. Foto: Instagram.

Ahora que llega el frío no podemos dejar de lado los tapados. Ya hemos visto que muchas famosas han llevado los tapados de cuero todo el 2021 y se seguirán usando en el 2022. Kim Kardashian no se quedó atrás y eligió un tapado de cuero largo y over size junto con un jumpsuit violeta satinado de Balenciaga con botas y guantes haciendo juego.

Por supuesto que muy pocas se animarán a llevar este tipo de jumpsuit, pero para un look menos arriesgado puedes decantarte por unos jeans o leggings junto con un sweater o top y botas y obtendrás un atuendo igual de bueno.

Kim Kardashian nos elige sus prendas de cuero favoritas para que nos animemos a usarlas igual que ella. Este invierno, ¿apostarás al cuero?