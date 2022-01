Los zapatos tendencia que se usa siempre con jeans Tamara Falcó

Los zapatos de Tamara Falcó van desde bailarinas, pasando por kitten heels hasta llegar a las clásicas zapatillas blancas. No le gusta andar de tacones, a menos de que vaya a una fiesta o tenga un evento importante. Siempre los combina con distintos jeans y nosotras te mostramos cuáles son los mejores zapatos bajos según el jean que elijas, bajo la inspiración de la aristócrata española.

Jeans cropped wide leg + bailarinas

Tamara Falcó nos enseña a combinar jeans con los zapatos correctos. Foto: Telva.

Para la época de entretiempo, Tamara Falcó elige estos jeans wide leg y cropped que son los más cómodos y nos abrigan pero tampoco tanto ya que dejan una parte de los tobillos al aire lo cual los hace perfectos para el tiempo de otoño o primavera. La influencer lo combina con una camiseta blanca, tapado azul marino, pañoleta estampada y unas bailarinas salmón.

Las bailarinas son una gran opción para estos jeans ya que al ser más cortos y los zapatos más bajos dejan ver más aún los tobillos, lo cual nos estiliza mucho si es el fin que queremos lograr.

Jeans pitillo + mocasines

Los mocasines son los zapatos tendencia y puedes combinarlos con jeans. Foto: InStyle.

Por lo general, Tamara Falcó no es de usar jeans pitillo pero en este look hizo la excepción con estos jeans grises ajustados. Esto es lo que nos gusta llamar un look de puros básicos de armario ya que optó por una camiseta blanca, un tapado marrón y unos mocasines negros de suela track.

En este caso, es muy buena la decisión de usar jeans pitillo con este estilo de mocasines con plataforma ya que se equilibran los volúmenes (mocasines pesados y anchos, jeans livianos y ajustados).

Jeans rectos + kitten heels

Tamara Falcó nos enseña cómo usar jeans y kitten heels. Foto: Telva.

Los jeans rectos son los favoritos de Tamara Falcó y los lleva siempre que puede. En esta ocasión, eligió para combinar una camisa azul de puntos de colores, tapado negro, bolso negro y kitten heels. Estos zapatos son tendencia 2022 y son perfectos para estilizar cualquier cuerpo por su tacón fino y pequeño.

Tamara Falcó nos introduce los mejores zapatos bajos para usar con jeans este 2022. ¿Ya tienes todos estos looks?