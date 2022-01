El vestido largo de Adamari López ideal para estilizar piernas

Desde que cambió su rutina alimenticia y comenzó un intenso ejercicio, Adamari López se anima a mostrar todo el tiempo su figura, pero, lo más importante es que se siente sana y con fuerza. En las redes sociales publica todos los días sus looks y uno de los más elogiados fue el que utilizó para la gala de Miss Universo 2021.

Desde el certamen de belleza la convocaron como jueza y en la votación preliminar lució un increíble vestido al cuerpo de la diseñadora estadounidense Sherri Hill. Su estilista le seleccionó este look y acertó completamente: la parte de la pollera no es ajustada, pero se le marca el contorno del cuerpo y le estiliza la figura.

La parte del busto permite ver una parte del abdomen y tiene al descubierto un hombro, mientras que, del otro lado, la manga es larga. El vestido es muy sexy y Adamari eligió joyas del diseñador Charlie Lapson, zapatos taco alto del italiano Giuseppe Zanotti, mientras que el peinado estuvo de la mano del peluquero Luis Quintero y el maquillaje de Andrés Felipe.

Adamari López, ¡impecable!

Los cambios de hábito de Adamari López

Hace dos años, la conductora del programa "Un nuevo día" se propuso hacer un cambio interno y hoy se pueden ver esos resultados. En Instagram, donde tiene casi 7 millones de seguidores, comparte las rutinas que arma su entrenadora personal, Jocelyn Trochez, y ha mostrado jornadas de 45 minutos corriendo, utilizando aparatos, entre otras cosas.

Hasta hoy ya perdió casi 14 kilos y pasó de la talla 10 a la 2. Si bien durante mucho tiempo se ha hablado de cirugías que la ayudaron a cumplir este objetivo, ella siempre se encargó de desmentir y que todo es producto de su constancia y fuerza de voluntad, lo cual logró mantener a lo largo del tiempo.

“¡Llevo este proceso de hacer una rutina de ejercicios y me gusta mucho! Antes de haberme enfermado de cáncer hacía mucho ejercicio, después quizá me fui dejando y pensé que era un proceso en el que me podía permitir muchas cosas y que se trataba de mí, pero me descuidé en la parte física. Y me costó trabajo volver", explicó.



Adamari López se encuentra en un momento muy estable de su vida y solo le interesa compartir momentos con su hija Alaïa.



¿Te ha gustado su vestido largo?