Si vas a un after beach, inspírate en estos looks chic de Andrea Meza

Andrea Meza debe ser una de las Miss Universo con más estilo de la historia. Cada uno de sus looks está pensado a la perfección y siempre viste según las formas de su cuerpo como en esta nota en donde nos mostrará los mejores atuendos para pisar la playa y vernos extra chic.

Cuando estamos de vacaciones o vivimos cerca de la costa nos preguntamos antes de ir a la playa qué debemos ponernos. Pues, Andrea Meza nos enseña que vestir frescas y chic no es para nada difícil si sigues sus siguientes consejos.

Elegir un vestido floreado para la playa es siempre una buena opción. Foto: Instagram.

Si buscas un vestido floreado, playero, fresco pero top puedes decantarte por este look de Andrea Meza. Ella eligió este vestido midi estampado con una sola manga larga junto con un cinto blanco para marcar figura y unos zuecos marrones de tiras.

Este tipo de prendas son holgadas y en general no nos dejan mostrar nuestra verdadera silueta por ende lo mejor que puedes hacer es añadir un cinto, como el de la influencer,

Una manera más moderna de ir a la playa es usando zapatillas blancas. Foto: Instagram.

Otra manera de usar ese vestido estampado que siempre te pones para ir a la playa es combinándolo con zapatillas blancas. Ellas pueden ser grandes aliadas para estar cómoda y canchera en un after beach. Para darle un toque más caribeño y de tendencia al look, añade una bandana en tu cabello como hace Andrea Meza.

Andrea Meza elige el look más chic para un after beach. Foto: Instagram.

Para las que buscan ir a la playa para demostrar su verdadero estilo, Andrea Meza las inspira con este look muy a lo Jackie Kennedy o Marilyn Monroe. La ex Miss Universo se decantó por un vestido asimétrico blanco con líneas diagonales en rosa, unas sandalias de tira rojas, un chal blanco, bolso borgoña y una pañoleta lila en su cabeza para cuidarse del sol. Un atuendo solo para las más atrevidas y que no se pueden bajar de los tacones ni en el after beach.

Si vas a la playa, ya puedes inspirarte en estos tres looks de Andrea Meza. Perfectos para lucir fashion y estar frescas al mismo tiempo.