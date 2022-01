Por qué Eugenia Silva tiene el corte y color de cabello soñado por todas

Eugenia Silva tiene 45 años y una larga trayectoria en el mundo de la pasarela, siendo sus inicios muy exitosos, debido a que fue la cara de la firma Óscar de la Renta desde muy joven. Hoy es una popular influencer en las redes sociales y en todas sus publicaciones muestra sus increíbles looks, además de presumir su belleza.

La modelo tiene más de 4.500 publicaciones en Instagram, lo que demuestra que es muy activa, y, por ello, le gusta compartir con sus seguidores su día a día. Uno de los detalles más populares y elogiados es su pelo, que utiliza por debajo de los hombros y siempre lo lleva lacio con algunas iluminaciones rubias.

De cara al 2022, la tendencia del pelo corto se viene más fuerte que nunca. Incluso, se podrá ver que en los próximos meses muchas famosas llevarán estilos pixie, como el que tiene Demi Lovato, el bob corto, muy usado por Emma Stone, y el carré, que nunca pasa de moda. Eugenia Silva lo lleva un poco más largo, lo que se llama bob largo, pero se anima al corte y no sorprendería verla con una de esas tendencias próximamente.

Eugenia Silva tiene 45 años. Fuente: Instagram @eusilva.

¿Cómo fueron los inicios de Eugenia Silva?

La española nació el 13 de enero de 1976 en Madrid y su primer contacto con el mundo de la moda fue a los 16 años, cuando ganó el concurso Elite Look of the Year, compartiendo el primer puesto con Nieves Álvarez. Este triunfó le abrió muchas puertas y su salto a la fama fue cuando se mudó a Nueva York, donde se convirtió en la imagen de Óscar de la Renta.

En toda su carrera hizo más de 150 portadas, entre ellas en Harper’s Bazaar, Telva, Elle, Marie Claire y Glamour Vogue, y ha trabajado con los fotógrafos más renombrados del mundo como Mario Testino y Steven Meisel. Por otro lado, logró desfilar para firmas de lujo como Giorgio Armani, Prada, Versace, Galiano, Dior, Jean Paul Gaultier y Carolina Herrera.

Si bien ya está retirada de las pasarelas, Eugenia Silva continúa trabajando en el mundo de la moda. Tiene un blog en la revista ¡Hola! llamado “All about eu”, en el que comparte sus looks diarios, sus marcas favoritas, sus trucos de belleza, sus trabajos y sus nuevos descubrimientos como tiendas, restaurantes y lugares.

A la modelo y empresaria le gusta interactuar con sus casi 400.000 seguidores, a quienes enamora siempre con una enorme sonrisa. Sus publicaciones mayormente tienen que ver con trabajo, pero, cada tanto, muestra partes de su vida privada, como una foto que subió hace pocos días en la que se la ve disfrutando de la playa.



¿Te gusta su corte de pelo?