Eva Longoria nos muestra cuáles son los mejores blazers para las más bajitas

Eva Longoria es una de las actrices que ama la moda e inspira a todas las mujeres de estatura baja que quieren usar todas las prendas pero muchas veces no saben cómo. Te enseñamos tres looks con el blazer que te irán a la perfección.

La actriz conocida por su papel como Gabriella en “Desperate Housewives” es una de las celebridades que le encanta su figura y sabe cómo favorecerla, a través de distintas prendas. Una de ellas es el blazer, pero no cualquiera de ellos sino el adecuado para mujeres de estatura baja.

Eva Longoria presenta su blazer favorito con jeans. Foto: Instagram

Hablamos del blazer largo y con un poco de hombreras, que es el que más usa Eva Longoria y el que todas las mujeres de baja estatura podrían llevar para favorecer su cuerpo.

¿Cómo puedes combinarlo? Pues primero pruébalo con un jean pitillo y un poco cropped para que se deje ver un tanto de piel, con el objetivo de estilizarte más. Combínalo con una camiseta o top blanco y stilettos altos y estarás lista para la oficina.

El blazer del mismo color que tus pantalones te ayudará a verte un poco más alta. Foto: Instagram

Otra manera de llevarlo es con un traje o conjunto de chaqueta-pantalón en donde el blazer y el pantalón sean del mismo color. Ella eligió el nude metalizado.

El pantalón de Eva Longoria también es perfecto para las mujeres de baja estatura ya que es ajustado en la cintura y ancho en las piernas. La actriz tomó otro buen consejo al usar un top de escote profundo en donde muestra un poco de su torso y eso también le da verticalidad a su cuerpo.

La actriz toma al blazer para combinarlo con leggings deportivas. Foto: Instagram

También puedes decantarte por un look athleisure en donde uses leggings negros, camiseta blanca, zapatillas y un blazer negro, blanco o que haga juego con el color de tu calza o remera. Así conseguirás un look extra relajado pero también muy elegante.

Las mujeres con baja estatura ya lo saben: el blazer adecuado para su cuerpo es el que usa Eva Longoria.