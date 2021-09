Kylie Jenner lleva los atuendos de premamá más sensuales

Kylie Jenner está embarazada de nuevo y eso quiere decir ¡veremos hermosos looks de embarazo! Es que ella jamás deja de lado su estilo tan sensual y su pancita no lo detiene, sólo lo potencia.

Kylie Jenner estuvo de paseo y de evento en evento por la Semana de la Moda de Nueva York en donde se cruzó con su hermana Kendall Jenner quien estuvo desfilando para distintos diseñadores como Michael Kors. Fue la primera vez que Kylie salió al mundo luego de anunciar su embarazo por redes sociales y todas enloquecimos por sus fantásticos looks.

Transparencias

Transparencias: la nueva moda para embarazadas. Foto: Instagram

¿Por qué una embarazada no podría llevar transparencias? Todas las mujeres pueden usarlas, cuando lo deseen y darle su toque sensual a cualquier look.

Kylie usó esas transparencias en un vestido de cuello alto y largo en color negro junto con un tapado de pelo en el mismo color y stilettos con tiras en negro también. Su pelo recogido y su makeup gatuno son el broche de oro de este espectacular atuendo pre-mamá.

Moderna

Kylie Jenner apuesta por un look más moderno de la mano de prendas casuales. Foto: Instagram

Si no eres mucho de las transparencias, puedes probar con este look de Kylie Jenner más moderno y casual con unos pantalones de tiro bajo en negro, un top bicolor- una parte blanca y la otra en azul con una estampa- y un gran tapado en algún color vibrante, como este naranja. La influencer premamá finalizó su look con unos stilettos también naranja, unos pendientes y un moño con efecto mojado.

Galáctica

De blanco, Kylie nos ofrece un look fantástico y galáctico. Foto: Instagram

Este es un "look Kylie Jenner", sin lugar a dudas. Aquí, la celebridad llevó un minivestido de cuello triángulo en blanco que fue la pieza central del look que luego combinó con un tapado blanco, unas sandalias nude-blanco, unos pendientes y unas gafas de sol estilo futurista. Solo para las premamás más osadas.

Kylie Jenner apuesta a un estilo completamente distinto al que siempre nos ofrecen para mujeres embarazadas. ¿Qué les parece esta opción?