Por qué el naranja destronará al negro en 2022

El naranja es un color que no tiene medias tintas: lo amas o lo odias. Es así. Nosotras hemos decidido que lo amaremos, ya que nos acompañará durante todo el 2022 como el color principal del estilo callejero. ¡Sí, la moda es así! Tú, ¿ya sabes cómo combinarlo?

En esta nota te enseñaremos tres atuendos que serán esenciales en el 2022 para que uses en la oficina, en una salida con amigos o incluso un evento importante.

El naranja se convertirá en un tono que no podrá faltarte en tu armario, en invierno y verano. Si no sabes qué hacer con tus prendas naranjas, aquí te mostramos tres looks.

Andrógino

El estilo andrógino es ideal para cualquier mujer que necesite sí o sí usar traje en su trabajo. Foto: Style du Monde

Si necesitas un look perfecto para la oficina puedes aprovechar el uso de pantalones sastre o de pinzas y combinarlo con una chaqueta con hombreras. Un traje naranja anima a cualquier persona y si lo usas en un día lluvioso o nublado, serás la atención adónde vayas.

Lo mejor es que si vas a usar un top o camiseta sea de un color parecido al traje o neutro para no opacar el verdadero sentido del look.

Casual sport

El naranja queda de maravillas con las tonalidades tierra. Foto: CR Fashion Book

Para las que les gusta combinar colores pero que no sean tan vibrantes, les mostramos este look. La modelo decidió fusionar colores tierra como el beige en una chaqueta y el verde militar en un mono y le añadió el naranja como un toque más colorido en el tapado.

Estos tres colores junto con el gris de las zapatillas quedan perfectos, ya que están en una escala de tonalidades parecidas.

Veraniega

Gigi Hadid hace propio el color naranja de una manera súper caribeña. Foto: Footwear News

Un top con mangas abullonadas o estilo burbuja es una de las tendencias más vistas este 2021 pero si le añades naranja podrás usarlo todo el 2022.

Gigi Hadid decide mostrar su abdomen con unos jeans cropped de tiro medio junto con unos zapatos de tira y un mini bag en naranja también. El atuendo resulta ideal para la noche aun teniendo un color tan vibrante.

El naranja será nuestro aliado en el 2022 y ya queremos usarlo en todas nuestras prendas. ¿No?