Reinventa tus prendas básicas, tal y como lo hace Dakota Johnson

Dakota Johnson es una de las actrices de perfil más bajo en Hollywood. característica que incluso ha acentuado desde que está saliendo con el líder de Coldplay, Chris Martin. Ella tiene un estilo muy definido y hoy te contaremos cómo hace para renovar sus básicos todos los días.

La actriz, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, tiene un muy buen sentido de la moda y lo demuestra en su estilo callejero. No es de las lentejuelas o de los tacones pero sabe defender sus básicos de una manera muy efectiva y en la que puedes inspirarte para tu día a día.

Te enseñamos cuatro looks insignia de Dakota Johnson para que vuelvas a usar aquellos básicos que dejaste tirado en el fondo del armario.

Chaqueta de papá

La chaqueta le da un estilo tomboy al look. Foto: Marie Claire Australia

Seguramente en esas ocasiones que has estado revisando el guardarropa de tus padres, te has encontrado una joyita como ésta: una chaqueta sastre de tu papá, que él no usa más.

¿Por qué no darle una nueva oportunidad? Haz como Dakota Johnson y úsala con jeans rotos, camiseta básica, botas y una cartera grande. Dale ese estilo de padre ejecutivo y tomboy a tu look.

Falda boho

La falda boho combínala con prendas básicas. Foto: Hola!

Esa falda que usaste hace cinco años y la dejaste en el fondo de tu armario, puedes reinventarla. ¿Cómo? ¡Muy fácil! Dakota Johnson buscó la falda midi más colorida y estampada que encontró y la conjuntó con un top lencero en negro para darle más tranquilidad y sobriedad al look.

Para estar cómoda optó por unas zapatillas Gucci en blanco y un sobre en color burdeos que combina exactamente con las tonalidades de su falda. Divina y simple de clonar.

Top de vuelos

El top de tu mamá, ¡no lo descartes! Foto: Hola!

Ese top de tu mamá ochentoso que nadie más usó puede ser tu diamante en bruto. Dakota Johnson eligió un top de volados XXL en negro y lo combinó maravillosamente con unos jeans de tiro alto slouchy-súper tendencia 2021- y unas sandalias de tira en negro.

Mira como un simple top puede cambiar esos jeans que llevas todos los días y convertir tu look en un outfit sofisticado.

Sombrero

El sombrero ayuda a que tu look se vea más romántico. Foto: Teen Vogue

Si quieres darle otro touch a tu look prueba con un sombrero estilo Panamá como el de Dakota Johnson. Combínalo con un vestido estampado, romántico, a cuadros, floreado, de puntos, el estampado de que quieras junto con unas bailarinas. Tendrás en simples pasos un look muy juvenil y apto para todo el verano.

Dakota Johnson ya te mostró cómo se reinventan todas aquellas prendas que nunca más usaste. ¡Anímate a llevarlas de una manera nueva!