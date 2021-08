Quién crea las excéntricas máscaras que luce Natalia Oreiro en Uruguay Got Talent

En tiempos de pandemia el tapabocas, las máscaras y barbijos se convirtieron en un accesorio más. Y en el caso de Natalia Oreiro, a cargo de la conducción de Uruguay Got Talent, son un elemento disruptivo y original de su look. La responsable de estas espectaculares máscaras anti covid es Florencia Tellado, una reconocida diseñadora de sombreros y vestuarista argentina.

“Trabajar con Natalia Oreiro es un placer, confía 100% en lo que tengo para crear. La onda años 50 que ella tiene en la sangre, estilo pin up, nos encanta. Hay algo del estilismo de las dos que nos une”, aseguró Tellado a MDZ Femme.

En su vida cotidiana Natalia Oreiro apuesta por un look super casual y relajado. Sin embargo cuando tiene que pensar en el estilismo para cada uno de sus trabajos es ultra detallista y no deja nada librado al azar. Por eso cuando comenzó a conducir Uruguay Got Talent, el programa que se emite por canal 10 con un jurado integrado por María Noel Riccetto, Agustín Casanova de Márama, Claudia Fernández y Orlando Petinatti, en plena pandemia, pensó en unas máscaras protectoras que acompañaran su estilismo.

La diseñadora de sombreros y vestuarista Florencia Tellado es la elegida de Oreiro.Fuente: Instagram.

Tellado posee uno de los mejores estudios de alquiler de vestuario en Argentina y una marca única de sombreros. Estudió diseño de indumentaria, desarrolló sus habilidades de sombrerería con Laura Noetinger y trabajó con la prestigiosa sombrerera Noel Stewart en Londres. Crea personajes excéntricos que no pasan desapercibidos combinando técnicas de sombrerería tradicionales y modernas. Apuesta al color, y también recurre al humor en sus creaciones.

La sombrera cuenta cómo se contactó con la estrella que es furor en el Río de la Plata y en Rusia. “Me contactó Rosario San Juan, que es la vestuarista de Natalia Oreiro en Uruguay. Lo primero que me pidió fue una máscara para ir al programa de Marley. A partir de ese momento fue amor eterno con Nati”, recuerda Tellado.

Tellado creó esta máscara plateada para la “Barbarella del Río de la Plata”, como ella misma la definió. Fuente: Instagram

“Fui muy libre a la hora de diseñar. Sólo me dijo la cantidad y los colores que necesitaba. Armé una presentación donde le dibujé vagamente la idea de cada uno. Y listo”, agrega Tellado, que tuvo que hacer 13 máscaras de cero en sólo 20 días. Las variantes que le hizo a la actriz y cantante son increíbles: con margaritas y perlas, con formas geométricas y moños gigantes.

“Cada máscara tiene un material transparente, con una estructura de alambre para que se sostenga. Todas están envivadas y siempre acompañadas por una base de sombrerería como una boina, un casquete, una vincha o una gorra”, explicó la diseñadora. “Nati le dio una vida única a mis creaciones. Ya no son las máscaras de Flor Tellado, sino las de Natalia Oreiro”, afirma orgullosa.