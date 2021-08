Adamari López y las zapatillas ideales para completar tu look

Aunque Adamari López aumentó su actividad deportiva, esto no significa que limite el uso de tenis al momento del ejercicio. Por el contrario, conoce de moda, tendencias e ítems que no fallan a la hora de armar un look relajado e informal pero glamoroso.

Es por eso que la presentadora televisiva y actriz Adamari López pone en marcha sus conocimientos de estilo para incorporar estas zapatillas clásicas para completar sus outfits.



Un look relajado con el sello de las zapatillas clásicas blancas: comodidad y glamour de la mano de Adamari López. Fuente. Instagram

Denim + sneakers blancas: Adamari López, clásica con estilo

La versatilidad de las zapatillas blancas, sean cual fuere su diseño, forma y estilo, está más que demostrada. Las blancas son irremediablemente clásicas y eso les otorga una fuerza especial para combinarlas con jeans y telas denim en general de cualquier prenda.

En el caso de Adamari López y este posteo de Instagram que reunió miles de me gusta y una lluvia de halagos por su acertado atuendo, la conductora eligió un vestido camisero, bordado con dibujos de flores y cinto para terminar el estilo con zapatillas blancas.

Acordonadas, de cuero y con algún bordado que irrumpe el blanco y acompaña el vestido, las sneakers funcionan como un acento que completa el estilo casual de Adamari López.

Las tendencias actuales no mandan que las zapatillas sean de un tipo o marca en especial. Al contrario, múltiples marcas de ropa, informal y de lujo, sacan sus propias líneas con uno o dos modelos de zapatillas. Todas las opciones son válidas y van en gustos. Las hay con muchos cortes, costuras, punteras, delanteras y detalles y las hay más limpias en el diseño, sin tantas texturas ni tramas.

También están las deportivas en gamas completamente blancas como las Adidas, Reebok, Adidas, Nike, Vans, Puma, entre otras. Todas tienen sus líneas urbanas para sumar al street style, porque la tendencia sport siempre pisa fuerte.

Funcionales como pocos pares, las zapatillas blancas, tal como las usa Adamari, permiten bajar el tono a un look que con sandalias o zapatos de tacón quedan muy “de noche“ y a la vez, darle ese toque canchero y fresco a un look que puede ser glamoroso, femenino y elegante, como el vestido camisero de Adamari López.

Hay algunos tips a tener en cuenta, sin embargo: Las que tienen algún detalle de color pero son fundamentalmente blancas hay que combinarlas con alguno de los colores de la ropa. Como es el caso de las Adidas Smith, que tienen detalles en la parte trasera y en el logo color verde intenso.

En cambio las que son total y completamente blancas como las Nike Court Vision Low se pueden lucir con cualquier prenda, sobre todo con denim. Camisas, jeans, vestidos camiseros o camperas de jean: todo eso combinado con sneakers blancas queda soñado.

En cualquier caso, el glamour y la comodidad se dan la mano en este estilo que sigue ganando adeptas. Y tú ¿Con qué atuendos imaginas lucir unas clásicas y funcionales zapatillas blancas?