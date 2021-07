Microtop + pantalón de tiro bajo: la combinación ganadora de Tini Stoessel

Tini Stoessel es una de las estrellas de renombre desde en Argentina y en el mundo. Con sus canciones hace bailar al público más heterogéneo y con sus looks enamora a más de una. ¡Te encantarán sus nuevos outfits!

Una de las tendencias más grandes que se viene para este verano y el año que viene es el pantalón de tiro bajo. Aunque la mayoría los odie y los hayan querido dejar atrás en la época de los 2000 parece que vuelven para quedarse, al igual que los microtops. Otra de las modas ancladas en los 90' y 00' que deja ver todo nuestro abdomen y es ultra sexy.

Tini sabe de moda y es por esto que apostó a esta combinación infalible en más de una ocasión: pantalón de tiro bajo con microtops. ¡Vean sus looks!

En colores tierra

Los colores neutros o tierra son usados más que nada en temporada invernal, pero Tini prefiere llevarlos en el verano. Si quieres llevar estas tendencias pero no llamar tanto la atención, puedes apostar por estas tonalidades que además ayudarán a que tu piel luzca más bronceada.

Militar

Inspirándose en la Gwen Stefani de No Doubt, Tini eligió sus pantalones cargo militar en colores verdes. Los combinó con un top escote halter con tirantes largos en color blanco para que contrastase con el verde.

¿Sus dos coletas no te recuerdan al video “Baby One More Time” de Britney Spears? Prueba de que los 2000 han vuelto.

Cárdigan

Durante el invierno, los cárdigan estilo top estuvieron muy de moda en distintas tonalidades. Tini los eligió en el clásico blanco con tres botones grandes centrales junto con un pantalón en color marrón de denim. Un combo más sobrio y más fácil de usar.

Athleisure

En este look, Tini reúne las tres tendencias más importantes del momento: los thong pants o pantalones tanga de jogging, el escote underboob en un top naranja de cuello halter y una gorra de beisbol o visera gris que es uno de los complementos 2021. Es-pec-ta-cu-lar.

Tini reclama y dicta que los tiro bajo y los microtops serán lo más durante el verano. ¿Te animas a usarlo?