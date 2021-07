Atención mujeres de más de 50: miren que bien lleva un traje con zapatillas Karina Mazzocco

La conductora de TV Karina Mazzocco luce espléndida. A sus 51 años sigue animándose a las tendencias que no sólo le quedan geniales, sino que inspiran para armar looks cancheros y elegantes, de día a día, de noche y para estar en casa. Hoy, te mostramos cómo lució un traje en zapatillas, ideal para la oficina, para un evento de tarde y también para un after office.

Las mujeres mayores de 50 años buscan estar cómodas a la vez que aman las tendencias. Así lo demuestra Mazzocco en varios de sus looks. Por ejemplo en este, donde reunió todo lo que está bien:

Foto: @karinamazzocco

Así, la Mazzocco demostró que se puede lucir cómoda y elegante y que los 50 años no deben asustarnos para elegir tendencias. Mira todas las que reunió:

Look estilo comfy

Traje

Pantalón de tiro alto con lazo

Prendas en color azul oscuro

Zapatillas urbanas en color blanco

urbanas en color blanco Remera con estampa

Vamos a desmenuzar una por una: el color azul oscuro es uno de los sí de la temporada, ella le dio todo el protagonismo a esa tonalidad con un traje divino formado por un pantalón tiro alto con lazo, sinónimo de comodidad, y un blazer clásico largo a la cadera.

¿Cómo relajó el look y lo hizo comfy? Justamente, con una remera de algodón blanca con estampa del mismo color del traje y unas zapatillas urbanas también blancas con un detalle en dorado.

Este invierno el color azul oscuro, que algunas odiábamos porque los usamos en los uniformes del colegio, se impone para los outfits más elegantes y cancheros. Así, ya vamos tomándole cariño a esta tonalidad que queda bien tanto en rubias como en morochas.

Más detalles de moda inspirados en el look de Karina Mazzocco

Un traje es una gran inversión, porque funciona junto, para un look comfy como el de la Mazzocco o para un look mega elegante, con camisa y stillettos.

A su vez que también se pueden usar sus piezas por separado. Por ejemplo puedes llevar ese mismo blazer con una remera de algodón y jeans complementado con botas cortas, stilettos o sandalias en la media estación. Lucirás descontracturada y espléndida.

El pantalón también lo puedes combinar con un top largo, si te incomoda mostrar la panza, o con un sweater corto finito y abrigarte con un tapado de paño largo.En los pies puedes repetir las zapatillas o slippers. Y así, ya tienes al menos 5 outfits distintos sólo con una inversión: el traje.

Ahora que llegaste hasta aquí, mira el video que compartió Karina Mazzoco en sus redes para convencerte de que este atuendo es un fuego, a cualquier edad, incluso para mujeres mayores de 50 años.