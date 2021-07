Conoce cuáles serán los pantalones tendencia 2022 y a qué tipo de cuerpo van a favorecer

El 2021 hubo decenas de tendencias traídas desde los 90' y los 2000, pero las tendencias 2022 son más originales. Veremos algunas inspiradas en el pasado pero la mayoría con un fuerte anclaje del presente. Una de las que se va perfilando es la de un pantalón que seguro jamás has usado.

Seguramente este pantalón nunca lo has usado. Foto: Love, Bonito

Hablamos del pantalón barril, un tipo de prenda que queda muy bien a aquellas mujeres con cuerpo rectángulo ya que es una pieza de tiro medio o bajo, suelta arriba haciendo una especie de vacío o bolsa como una babucha y hacia abajo se va haciendo más recta y ajustada.

¿Por qué es un pantalón apto para esa figura? Porque permite que esa bolsa en la cadera o la parte superior, le de más volumen a una zona de sus cuerpos que no tiene una forma muy marcada o definida, ya que sus hombros son del mismo ancho que sus caderas y por ende no resaltan.

Los barril son el nuevo sustituto de los slouchy. Foto: Pinterest

Los pantalones barril las ayudarán a conseguir esa mini forma de la cadera que tanto buscan para resaltar sus curvas. Esta prenda se presenta como la sustitución de los slouchy de este año, manteniendo la línea de la soltura y la comodidad que es lo esencial en la moda este último tiempo.

¿Cómo usar los pantalones barril?

Los pantalones barril son ideales para las mujeres con cuerpo rectángulo. Foto: Glamour

Hay miles de maneras para usarlos y explotarlos todo el día. Puedes optar por un pantalón barril blanco junto con un top, esta vez de escote halter, y unas sandalias bajas.

Un look ideal para una cita de noche o una caminata por la playa mostrando tu piel bronceada.

Los barril cropped ayudan a aumentar tu altura. Foto: Love, Bonito.

Este tipo de pantalones pueden ser cropped o por encima del tobillo o extra largos hasta el piso de estilo sastrero. Incluso puedes encontrar uno sastrero pero cropped como en esta foto que está increíblemente combinado con un top de mangas cortas de rayas marineras.

Un look que puedes llevar todo el verano hasta para la oficina o para estar tranquila en tu casa con un par de zapatillas. No importa si usas calzado plano porque no te verás más baja. Foto: Madame Figaro Arabia

Si quieres un estilo más romántico también puedes lograrlo con un top de mangas abullonadas y drapeado en colores pasteles o negro, combinados con unos mocasines.

No temas llevar zapatos bajos con estos pantalones y más si son cropped, porque su forma instantáneamente te hará lucir más alta y tus piernas más largas, mucho más si le agregas un microtop o bralette porque estarás mostrando más piel aún.

¡Toma nota! El pantalón barril es la prenda tendencia 2022.