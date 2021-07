Usa zapatillas para la oficina e inspírate en cuatro looks imperdibles

¿Quién no tiene un par de zapatillas? Es el calzado más básico que existe, como en la ropa el jean y las camisetas. Muchas veces las usas para hacer deporte o cuando estás en casa pero nosotras te animamos a que las lleves hasta en el trabajo.

La cuarentena y el home office han hecho que toda la formalidad que antes usábamos para la oficina quedara en segundo plano. Ahora lo importante es que estés cómoda y que la ropa o tus zapatos no te pesen ni te causen dolor.

Para eso es que existen las zapatillas. Ellas tienen el don del confort, que ningún otro zapato puede darte igual, y ahora hay diseños tan lindos que merecen ser usadas hasta en la oficina y incluso, por qué no, hasta de after office.

Si aún no te has sumado a la tendencia comfy, empieza por este calzado. Aquí algunas recomendaciones para acertar:

Apuesta por colores neutros

Foto: Pinterest

Si vas a ir a la oficina con zapatillas lo mejor es que pongas atención al outfit que elegirás, para que no luzcas informales, sino canchera.

Te recomendamos prendas en colores como el negro, blanco, azul o gris, como en la foto inspiración, con accesorios en marrón.

Look masculino

Foto: Who What Wear

Añadirle un toque andrógino a tu look irá muy bien con zapatillas. Usar pantalones sastre, camisa y tapado largo con unas tenis te hará brillar en tu oficina e incluso tus zapatillas…serán un complemento ideal.

Un toque de color

Foto: Pinterest

Si no puedes resistirte al color, puedes agregarle un toque con tus zapatillas. Como la influencer, arriesga en tu calzado pero vístete formal en colores neutros como te dijimos en el primer consejo así no luces muy desfasada.

¡Piernas!

Foto: Vein Magazine

Sabemos que en muchos lugares ya llegó el calor y varias se decantan por vestidos y faldas. También puedes llevar un estilo de vestido camisero o tuxedo con unas zapatillas más urbanas. ¡Y no sufrirás las altas temperaturas!

El último, pero no menor dato: siempre que uses zapatillas para ir a la oficina recuerda que deben estar lo más limpias posibles y sin roturas, así no generas una mala impresión o desinterés por tu lugar de trabajo.

Ahora sí, ¡a disfrutar el mundo en zapatillas!