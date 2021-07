Esta prenda vuelve para marcar tu cintura y resaltar tu elegancia

Los corsés son prendas milenarias, ya que se comenzaron a llevarse hace siglos atrás. Durante mucho tiempo se discriminó la forma de esta pieza, ya que de alguna manera servía como represión hacia la mujer. Con el paso de los años se fue modificando y lo que en algún momento fue incómodo, hoy se reinventa como una prenda funcional y adaptable.

Hacía mucho que seguramente no veías un corsé merodeando por ahí. Pero sí, volvieron y tienen todas las ganas de quedarse. Hoy en día ya no hace falta que lo uses sólo, o como prenda única, sino que puedes combinarlos con vestidos, blusas, camisas y tops.

Te dejamos tres looks perfectos para distintos eventos del día.

Para el trabajo

Foto: PopSugar

Debes tener cuidado en cómo usarlo para que no luzca como un outfit desarreglado o fuera de lugar. Haz como hace Bella Hadid: apuesta por unos wide leg pants en negro que te ayudarán a verte mucho más alta, una camisa blanca de mangas largas y bien suelta para que con la ayuda del corsé puedas lucir más afinada y que se genere ese cuerpo reloj de arena.

Una opción bicolor en blanco y negro que siempre gana en los lugares de trabajo o de oficina.

Para una salida con amigas o de compras

Foto: Vogue

En este look se busca la comodidad, pero con un toque de originalidad. Hablamos de que elijas un vestido estampado, del que más te guste, como las flores o los cuadros vichy, y le agregues un corsé.

En la foto tenemos a la influencer con un vestido verde de largo midi y mangas abullonadas con un corsé estilo faja en color gris. Un look perfecto para una tarde calurosa en la que necesitas estar fresca.

Para una cita

Foto: Sydne Style

Aquí tomamos como inspiración a Hailey Bieber y su bellísimo corsé en negro de escote palabra de honor y con semi transparencias. Para rebajar esta prenda que tan elegante luce, la combinó con unos jeans pitillo y una americana de hombros caídos XXL junto con unos botines negros. Perfecta.

Ahora llega el momento de tomar estas ideas como inspiración y animarte a poner ese corsé que hace mucho quieres usar.