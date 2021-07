¿Sabías que hay un sweater por cada tipo de cuerpo?

El sweater perfecto, ese que llevas tanto tiempo buscando, al fin aparece frente a tus ojos. No existe nada mejor que encontrar esa prenda que andabas buscando hace mucho y hacerla tuya. Pero para que eso no sea fortuito, en esta nota te daremos tips para que sepas con exactitud por dónde comenzar a buscar.

Pasa con todas las prendas: hay algunas que nos favorecen más y otras menos. Dependiendo el cuerpo que tengas será el sweater que mejor te quede o te favorezca de mejor manera. ¿Quieres saber cuál es para ti? ¡Sigue leyendo!

Cuerpo rectangular

Foto: The Fashion Spot

Este tipo de figura se caracteriza por tener hombros y caderas del mismo ancho, sin la cintura marcada, por eso te recomendamos comprar un sweater ajustado y de escote redondo, ya que le dará más forma y volumen a tu parte de arriba.

Genial si lo combinas con algún pantalón de tiro alto y suelto con un cinturón, para lograr esa forma de reloj de arena que se busca.

Cuerpo largo y delgado

Foto: Lost in Daydreams

En este caso les quedan muy bien aquellos sweaters de cuello alto y mangas bien largas, ya que ese cuerpo al ser extenso, permite que ese tipo de sweaters no se las “coma” o las haga desaparecer.

Consejo: úsalos con faldas o pantalones cropped para darle un poco de aire y piel al look, sino te verás muy cerrada.

Cuerpo triángulo invertido

Foto: Snap Fashionista

Para aquellas que tengan hombros más anchos que sus caderas lo mejor son las piezas de escote en V, ya que genera que la línea de sus hombros se afine. Haz como hace Karlie Kloss y combínalo con una falda de corte A o con algún volado en la zona de la cintura para darle más volumen a tu cadera.

Cuerpo triángulo

Foto: Style Barista

Ahora, si tus caderas son más anchas que tus hombros, te recomendamos llevar un sweater largo pero acompañarlo con un cinturón o faja en la cintura para lograr ese efecto reloj de arena, a lo Kim Kardashian, que hará que tus caderas se estrechen visualmente.

De todos modos, como decimos siempre, ésto es sólo una guía. Si tu has dado con el sweater perfecto y no cumple esta regla, ¡excelente, has acertado sin recetas!