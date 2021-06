Ester Expósito nos deja un espectacular look de invierno con jeans blancos

Ester Expósito es una de las actrices españoles de renombre que más ha crecido en estos últimos años. Con su aparición en “Élite”, una de las series más vistas de Netflix, Ester se posiciona como la próxima Amaia Salamanca o Penélope Cruz.

Ella es un diez tanto en sus looks de alfombra roja como en su estilo callejero.

Foto: Elle

Para su Street style es muy común verla con Jeans, camisas, camisetas estilo Polo o vestidos estampados: es muy natural y se viste de acuerdo al clima y no a las tendencias.

Uno de los looks que más nos gustó de Ester fue este con jeans blancos. Aunque cuando decimos "blanco", nuestra cabeza piensa en verano automáticamente, ya debes desterrar de tu mente ese encasillamiento. Los colores son para todas las estaciones. Quien pone las reglas eres solo tú y Ester te dice con este look que no le temas a usar Jeans blancos en invierno.

Foto: Woman

Estos jeans los combinó perfecto con un tapado largo bicolor, en blanco y beige, con dos grandes bolsillos delanteros. Lo acompañó con sweater de cuello alto en negro y de lana y con una cartera borravino.

El calzado elegido fueron unas botas de caña larga en el mismo tono que el marrón del tapado.

Un look listo para que lleves todo el invierno y te animes a usar blanco como uno de tus colores principales.