Inspiradas en Yanina Latorre: te mostramos distintos looks para tres momentos del día

Muchas veces le decimos "sí" al estilo de la polémica periodista Yanina Latorre. De hecho, hoy nos inspiramos en ella para mostrarte 3 looks distintos para diferentes momentos del día.

Yanina Latorre está pasando unos días en Miami, la vemos seguido de pijama y look de playa. Pero nos fuimos a su feed de Instagram y de allí sacamos modelos ideales para este invierno.

Todas las prendas que usó las tienes también en tu guardarropas, y sino ¡deberías ir por ellas! Son básicos infaltables.

Look laboral

Leyenda

Cuando no estés inspirada para armar tu look de oficina siempre ve por el suéter clásico y los jeans rectos o chupines. No fallan. Mientras más oscuro sea el pantalón, más formalidad le vas a dar al outfit.

Pero hay un modo de que tu atuendo levante muchísimo y nadie note que ese no fue tu mejor día fashionista, al contrario...

El detalle de los botones en el chaleco es un sí esta temporada.

Foto: @yanilatorre????

¡Gracias a los zapatos!, claro. Te recomendamos siempre tener un par de zapatos que sean todo para un look. Y si son stilettos, mucho mejor. Es que este modelo es el rey de la elegancia y convertirá cualquier look aburrido en estiloso.

Los de Yanina Latorre son nude con a punta en bordó, como el suéter. Son un fuego, ¿no?

Evento tipo cóctel

Podríamos recomendarte el clásico vestido negro, que siempre es una opción. Pero nos gustó esta propuesta que lució Latorre, porque son dos prendas súper in, que además funcionan juntas y separadas.

Latorre combinó 3 tendencias: chaleco, el cuero como textil y el short tiro alto.

Foto: @yanilatorre

Hablamos del conjunto de short tiro alto y chaleco de cuero. ¡Divino! Nos gusta el color también, con esto de que los eventos cada vez son más temprano porque deben finalizar pronto.

Las sandalias de tira se puede reemplazar por botas texanas o borcegos y el outfit se vuelve súper ondero.

Comfy, para el home office y las videollamadas

Trabajando desde la virtualidad nosotras descubrimos dos cosas: la ropa de entrecasa no funciona para la videollamada mientras que a las prendas de oficina le falta soltura, o confort, quién sabe. ¿A ustedes les pasó?

Por eso, este look que muestra Yanina Latorre nos parece una muda que todas debiéramos tener en épocas de home office:

¡El rojo y el gris nos parece una gran combinación de colores!

Foto: @yanilatorre

Suéter suelto, un jogging tipo babucha de color, zapatillas tipo Converse y para abrigarnos y ponerle onda al comfy, una ruana. ¡Fabuloso!

Comodidad y onda. Buena combinación.

Foto: @yanilatorre

Cómodo, flexible y estiloso. Aplausos para Yanina Latorre.