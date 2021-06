Descubre más de "By Lilitas", la nueva marca de ropa de Lilita Carrió

La dirigente Elisa Carrió siempre logra sorprendernos. ¡Y lo hizo de nuevo! Pero no por su rol en la política sino por lo que ella denominó como un nuevo enamoramiento: la moda. Aquí te contamos todo de su flamante marca de ropa, By Lilitas.

Un proyecto nuevo anima y te pone un nuevo objetivo en mente. Esto fue lo que se planteó Lilita Carrió a la hora de hacer algo distinto de su vida política. Para eso convocó a su hija, Victoria Benítez, y desarrolló su marca de ropa By Lilitas.

Carrió explicó que es una firma que "surgió por la necesidad de muchas de nosotros de tener ropa linda, que sirva, que haya talle XL. Se hacen prendas a pedido también".

Foto: Instagram

También afirmó que en By Lilitas sólo "se trabaja con telas como las sedas finas o el algodón para hacer cosas modernas pero que nos sirvan". Su hija Victoria tiene 30 años, y también decidió dentro de la marca, por eso incluyeron indumentaria para todas las edades. La premisa es la comodidad pero sin dejar de lado la calidad.

Foto: Instagram

Lilita Carrió dio a conocer esta línea con un vídeo de Instagram a principios de año pero recién ahora ha lanzado su primer colección en donde muestra jeans, camisas, remeras, pantalones de vestir, tapados, chalecos y ponchos. Todo en tallas reales y armadas para mujeres que quieren lucir bien a cualquier edad y a cualquier hora del día.

Foto: Instagram

La marca trabaja no solo a medida de cada clienta, sino también con una sección vintage de la que pronto Lilita hablará más ya que todavía está en preparación. Sí anticipó que será muy usable con prendas básicas y funcionales para el guardarropa.

Otro de los beneficios de By Lilitas son sus descuentos: por ejemplo en la colección de invierno tienen piezas que cuentan con hasta un 30% off.

Foto: Instagram

No importa si no eres de Buenos Aires, ya que By Lilitas tiene envíos a todo el país. Puedes visitar su instagram; @bylilitas y conocer más de esta propuesta.