Seis recomendaciones para elegir el brasier perfecto para ti

Dar con un buen sostén amerita un par de minutos, u horas en algunos casos, en donde debemos pensar conscientemente qué vamos a elegir. No solo debemos pensar en él por su belleza, sino, como dicen los médicos, algo que pueda sostener correctamente y no nos quede incómodo o nos produzca dolor.

Hay que concientizarnos de que nuestro cuerpo cambia con el tiempo y con eso las tallas de sostenes. Dependiendo de si bajamos de peso, subimos o estamos amamantando, es el talle que vamos a elegir. No porque a los 20 eras un 95, lo seguirás siendo toda tu vida.

Tres mujeres médicas de Australia realizaron un estudio en su país y los resultados arrojaron que “el 80% de las mujeres usa la talla incorrecta, 70% usa una talla más pequeña y otro 10%, una talla más grande”.

Cortesía: Pinterest

Allí vemos claramente que a las mujeres no nos enseñan a elegir bien nuestros sostenes y seguimos cometiendo los mismos errores toda la vida. Pero, ¿cómo hacemos para elegir el correcto? Lo primero es tomarnos las medidas correspondientes: medir el tórax, justo por debajo del pecho, y medir el contorno del pecho (a la altura de la mitad de tus pechos). De la diferencia entre estas dos medidas, se arroja el resultado del número de tu copa.

Una vez obtenido ese número, podemos ir a la lencería a elegir el esperado brasier. Antes de comprarlo, debemos mirar los tirantes: que no aprieten, que no se caigan y que no entren en tensión. Igual que el cierre, que debe poder llegar a cerrar en el último broche para que la sujeción no se pierda en el tiempo.

Respecto a este último punto, las especialistas recomiendan usar tu sostén nuevo en el último broche y a medida que vaya pasando el tiempo y la tela vaya cediendo ir corriendo hasta la tercera opción, que la mayoría de los brasier tienen.

Cortesía: Vix

Si quieres usar una aplicación de celular, te recomendamos “A Bra That Fits”, que se hizo popular en Tik Tok luego de que la modelo Alexander Madison se filmara usándola. La aplicación te explica cómo medirte de manera correcta y, de esa manera, la app arroja cuál talle es el adecuado para ti.