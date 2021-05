Estos son los 3 mejores pijamas de invierno

Elegir un buen pijama de invierno no es tarea fácil. Probablemente no te has puesto a pensar qué tiene ese que tanto amas, de lo cual carecen los otros que sólo usas cuando hay que lavar el favorito. La explicación sólo tú podrás encontrarla, porque depende del gusto de cada una, pero acá te damos una serie de referencias que podrían orientarte y ayudarte a acertar de nuevo en tus próximas compras.

La textura y la tela hacen al confort de nuestro pijama. Por eso es importante que sepas distinguir cuál género es tu preferido. Aquí te dejamos 3 de los mejores:

¡Oh my polar!

Fuente: Pinterest.

El pijama de polar es uno de los mejores para las más friolentas, Es de los tejidos más abrigados y a su vez su textura es agradable y suave.

Incluso, quienes sufren más en invierno, pueden optar por una monoprenda y no por las clásicas dos piezas. Pero ¡atención!, si sos de las que pasan calor por las noche seguramente vas a sufrir con esta opción.

Algodón para todas

Fuente: Pinterest.

Si vas a obsequiar un pijama, a menos de que conozcas muy bien los gustos de la persona, no dudes en elegir uno de algodón. Por lejos, es la tela más versátil y la que más adeptos tiene en el mundo entero.

Es que el algodón es suave y muy cómodo. Sí ten en cuenta que es un género que tiende a encogerse en el primer lavado, por lo cual elige uno prelavado o bien opta por un talle más.

Seda

Fuente: Pinterest.

Al contrario de lo que se cree, la seda es una gran opción para las personas friolentas. Además de ser los pijamas más sexies y elegantes, también son calentitos. Es que este material tiene una gran capacidad de absorción de la humedad y es muy permeable, por lo tanto si tiendes a transpirar de noche no dudes en ir por esta opción.

Lo que hará la seda es ayudarte a regular la temperatura del cuerpo, a la vez que es un género súper suave y ligero.

No te desanimes si los costos de este material te resultan inaccesibles, el satén también cumple muy bien con las expectativas anteriores.

Fuente: Pinterest.

Bonus track

El mejor pijama tiene también el talle justo. Es que demasiado grandes, si bien son holgados y eso puede generarnos la sensación de mayor comodidad, entre las sábanas puede molestarnos al enredarse en el cuerpo. Más si eres una persona movediza en los sueños.

Más chico tampoco es la elección adecuada, ya que nadie quiere dormir apretada. Por eso, el talle exacto tanto de largo de mangas y piernas como de contorno de cuerpo nos ayudará a un alto confort. También ten en cuenta que mientras más pegado al cuerpo sea menos opciones de pasar frío tendremos.

Finalmente mira detalladamente las indicaciones de lavado del fabricante, no queremos que un pijama nos esclavice, ¡porque ahí dejará de ser perfecto!

¿Tu también eres una fanática de los pijamas?