Paris Hilton es la nueva embajadora de Lanvin y Valentino ¿Acaso estamos viendo el resurgir de una celebritie?

Su gran amiga y asistente cuando eran jóvenes, Kim Kardashian, se ha convertido en una de las mujeres más famosas y con más dinero del mundo. Gracias a su reality “Keeping Up with the Kardashians” , su marca de ropa “Skims” y de belleza “KKW” ha podido convertirse en una empresaria de renombre.

Paris, que tanto ayudó a Kim, fue una de las celebrities más grande de la década del 2000. Con sus estrafalarios looks, sus fiestas alocadas y su aspecto de ricachona movió el mundo en el momento en donde las grandes redes no existían. Hoy su vida es completamente diferente (e incluso va a casarse) y su estilo se ha refinado con el tiempo, lo cual ha hecho que las grandes marcas se hayan fijado en ella.

Cortesía: Ultratendencias

La campaña que ha hecho para Lanvin se inspira en los retratos de la socialites de loa años 50, llamadas “los cisnes” y que hoy serían como las influencers. Bruno Sialelli, director creativo de la marca, ha elegido a Paris porque “instaló un nuevo paradigma basado en una forma de comunicación autogenerada que influyó a las nuevas generaciones”.

En Lanvin, se la ve con un corte estilo carré y muy elegante con trajes, vestidos con lentejuelas o de estilo tuxedo. Muy distinto a lo que solíamos ver de la celebritie blonda. Por otro lado, en Valentino modeló con su madre Kathy y su hermana Nicky para la colección 2021 de bolsos de la marca italiana. En este caso, apostaron por el blanco y negro luciendo muy empresariales y empoderadas.

Cortesía: Vanitatis

Esperemos que Paris resurja y vuelva a hacer de las suyas en las alfombras rojas y en su street style.