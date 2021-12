Tres looks en blanco para recibir el 2022 con buenas vibras

Ya faltan pocos días para que empiece el 2022 y estemos cursando un año completamente nuevo, con nuevas metas, desafíos, deseos y...¡moda! Pero en Nochevieja ¿qué mejor que usar el blanco como color predilecto? ¡Te enseñamos tres atuendos que querrás usar para recibir el Año Nuevo!

El blanco es un color que habla sobre la pureza, los nuevos comienzos, la sabiduría. Todos ingredientes que necesitamos para el Año Nuevo y para empezarlo de la mejor manera. ¡Llévalo en tu look de Nochevieja y brillarás como nunca!

Vestido

El vestido es lo más cómodo y funcional para el Año Nuevo. Foto: Editorialist.

La salida más fácil para saber cómo vestir en Año Nuevo es elegir un vestido blanco. El que tú tengas estará bien pero nosotras te damos una idea de cómo combinarlo. Aquí, la influencer lleva un vestido midi ajustado con bolsillos, tajo en la zona central de la pieza y escote palabra de honor.

Las sandalias de tiras o tanga no pueden faltar para darle ese toque minimalista al look al igual que un blazer sastre, tapado o saco estilo cárdigan que nos ayudarán a protegernos del frío invernal y nos permitirán lucir más top.

Falda

Este look de falda y top es lo más chic que vestirás para fin de año. Foto: EDM Radio.

Para las que les gusta más armar el conjunto con distintas prendas, les presentamos este look de esta influencer que eligió una minifalda asimétrica junto con un top bandeau, un blazer sastre, un bolso y un piluso o gorro, todo en color blanco. ¿Qué puedes hacer para darle otro toque más nocturno? Quitar el gorro y añadir muchos accesorios finos y pequeños como cadenas, pulseras, anillos y pendientes.

Traje

El traje ya es leyenda y todas lo llevarán en Año Nuevo. ¡Aprovecha y úsalo! Foto: Vanitatis.

El traje se ha convertido en lo más usado del 2021 y no hay nada mejor que recibir el 2022 con uno en blanco total. La modelo optó por unos pantalones baggy, chaleco sastre, blazer largo y toques en negro como su bolso y mocasines. Si no quieres que sea completamente en blanco el look lo que puedes hacer es que tu blazer y complementos sean de un color vibrante como el fucsia si quieres mantenerlo o moderno, o de un color oscuro si quieres mantenerlo clásico.

Estos son los 3 looks en blanco que más te gustarán para este Año Nuevo y que podrás usar siguiendo los tips de la nota.