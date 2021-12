Very peri, el color tendencia 2022 para tus looks

Si le dice a alguien que el color de 2022 será el very peri, seguramente nadie te entenderá. Pantone ya designó cuáles serán los colores predominantes del año que viene y el que más destacó fue esta tonalidad pero ¿a qué color básico nos referimos? Sigue leyendo y te contaremos esto pero además, te enseñaremos cómo combinarlo.

No podemos describir a very peri como un solo color sino como una combinación de dos: azul y violeta. Es parecido a un lavanda pero más oscuro y tanto las influencers como las marcas internacionales lo han estado usando para sus looks. Si quieres ser de las primeras que lo usen, apúntate a estos looks.

Very peri es un color que podrás llevar todo el año sin problemas. Foto: Vogue.

Como es una tonalidad que está en medio del azul claro y el lavanda, si llevas una prenda azul puedes combinarla con lavanda o viceversa como hace esta influencer. Ella optó por un conjunto de saco y falda de punto en color very peri junto con un sweater lavanda y una mini bag celeste. Un look en donde el very peri se transforma en color invernal.

Opta por esta tonalidad en las fiestas de fin de año. Foto: Elle.

¿Aún no sabes qué ponerte para las fiestas de fin de año? ¡Apuesta por un vestido en color very peri! Zara o Mango han sido de las primeras low-cost en lanzar prendas nocturnas con esta tonalidad y ya triunfaron en todo el mundo. Esta modelo eligió un vestido plisado, satinado y midi de escote cerrado con unas sandalias lila y un clutch con lentejuelas plata. Un atuendo ideal para Nochebuena o Año Nuevo.

Clona los looks de las famosas que ya están llevando el very peri. Foto: Lookiero.

Ahora, si lo que quieres es buscar un look osado con very peri, puedes inspirarte en este estilismo de Anya Taylor Joy. Ella combinó una pieza de corset ajustado en escote V con falda globo junto con unos guantes y boina en animal print. Es un color que admite distintos estampados y que podemos llevarlo en cualquier etapa del año.

Estás advertida: el very peri será el color del 2022.