Lleva el verde como Rocío Osorno para las fiestas de fin de año

Rocío Osorno tiene las claves que todas andamos buscando para conseguir un look en color verde, que sea elegante e ideal para las fiestas de fin de año. Con sus vestidos, trajes y blazers nos conquista con el que va a ser EL color tendencia 2022.

La influencer española nos trae los mejores consejos y prendas para vestir estas fiestas de fin de año con el color que será furor en el 2022 . El verde es un color extra navideño y que queda bien en todos los tonos de piel, colores de pelo y estilos.

Vestidos

¡Apuesta a los brillos en verde para estas fiestas! Foto: Instagram.

Rocío Osorno nos anima a usar vestidos en color verdes y con lentejuelas. Nada de pasar desapercibidas. En su primer look inspira con un vestido muy estilo de los 60': de corte recto, mangas largas holgadas y cuello cerrado con lentejuelas en verde esperanza junto con un tipo de gasa transparente en el bajo de la pieza.

Este tipo de vestido súper cerrado y extra corto es muy favorecedor para las chicas de figura pequeña o petite que quieran lucir sus piernas y verse más altas. Apuesta por unas medias de seda negras y unos stilettos negros.

Si buscas algo para resaltar, entonces prueba con lentejuelas y plumas como Rocío Osorno. Foto: Instagram.

Si verdaderamente quieres brillar la noche de Navidad o Año Nuevo, entonces puedes ir por un vestido como el que lleva Rocío Osorno. Una pieza ajustada al cuerpo, con top de plumas y lentejuelas en color verde bosque. La influencer lo combinó con unas sandalias blancas, ya que estos vestidos midi y ajustados más las plumas pueden "absorber" visualmente tu cuerpo si no llevas tacones altos.

Blazer

¿No quieres vestido? Entonces prueba con un blazer o complementos en verde. Foto: Instagram.

Para las chicas más modernas y que les encanta vestir bien pero sin tanto brillo, también hay un look inspiración de Rocío Osorno. Un vestido estampado- del print que quieras- en blanco y negro junto con unas botas chunky negras, un bolso y un blazer en verde vibrante o neón, definitivamente funcionan.

En este caso, Rocío Osorno elige el blazer en tono neón para ponerle un toque de atención al look y que no pase desapercibido, pero si no quieres llevarlo en un blazer, puedes apostar a unos tacones o bolso verde.

Rocío Osorno nos invita a que usemos el verde en estas fiestas de fin de año. Cuéntanos, ¿le sacarás el máximo partido?