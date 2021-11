Las tres grandes revoluciones de Virgil Abloh en el mundo fashion 

Virgil Abloh sorprendió a la industria de la moda y al mundo fashion con su partida. A los 41 años, el diseñador y director artístico de la línea masculina de Louis Vuitton, falleció víctima de un cáncer. Decidió dar esta batalla, solo, en silencio. De allí el terrible impacto que dejó en todos los que lo conocían. “Virgil no solo fue un diseñador genio y un visionario, también fue un hombre con un alma hermosa y una gran sabiduría”, lo despidió Bernard Arnault, CEO de LVMH.

Virgil en la última gala del Met. Su estilo disruptivo y super creativo lo hacía único. Foto: Instagram.

Aquí algunas de las grandes revoluciones de este genio de la moda que hizo historia:

El creador de la alta moda callejera

Este es sin duda uno de sus logros en el mundo de la moda. Virgil Abloh, hijo de inmigrantes ghaneses nacido en Illinois, Estados Unidos, instaló la alta moda callejera. Él mismo definía su estilo como el post-streetwear.

Sus grandes influencias fueron el hip hop y el patinaje, y los escenarios de la calle de las grandes ciudades del mundo. A esto él le sumó lujo y glamour y la combinación resultó explosiva. Marcó una nueva forma de entender la moda.

El diseñador Virgil Abloh con Donatella Versace y Naomi Campbell. “El mundo ha perdido a una superestrella de la moda. Un innovador. Creador de libros de historia”, escribió Donatella. Foto: Instagram.

En 2012 lanzó Pyrex Vision. Con su empresa apuntaba directo a la cultura juvenil. Poco después de terminar con este proyecto creó Off-White, la marca que lo lanzaría a la fama y le daría prestigio mundial.

“Virgil Abloh fue un genio artístico con una visión incomparable que abarcó las industrias creativas. Su naturaleza disruptiva definió una nueva era de la moda, uniendo el mundo de la moda urbana y el lujo de una manera inigualable. En todo lo que asumió, Virgil siempre miró hacia el futuro, defendiendo un campo de juego más inclusivo donde todos tienen las mismas oportunidades”, escribió el diseñador Tommy Hilfiger en su recuerdo en las redes.

Abloh en el cierre de un desfile de su marca Off White, que lo hizo famoso en todo el mundo.

Rompiendo esquemas

Si hay algo que define a Virgil Abloh fue que siempre luchó por romper los esquemas. Y vaya que lo logró. En 2018 hizo historia cuando fue nombrado director artístico de la línea masculina de pret a porter de Louis Vuitton. Así fue como se convirtió en el primer afroamericano en lograr este cargo. Ese mismo año fue reconocido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

La última colección que hizo para Louis Vuitton hombres. Foto: Instagram.

“Virgil, no tengo palabras. El mundo ha perdido a una superestrella de la moda. Un innovador. Creador de libros de historia. Estoy pensando en todos sus seres queridos en este trágico día”, escribió Donatella Versace en su despedida en las redes sociales.

Por su parte, Alexandre Arnault, vicepresidente de Tiffany, también destacó ese toque único y renovador que Abloh aportó al mundo de la moda. “Virgil Abloh fue la esencia de la creatividad moderna. Siempre fue un privilegio trabajar con él en muchas ocasiones y me sorprendía constantemente la cantidad de ideas innovadoras que salían de su cerebro. Ya sea con Kanye, Been Trill, Pyrex Vision, Off White, Louis Vuitton, RIMOWA, todo lo que tocó traspasó los límites de la creación. En una nota personal, era un amigo querido, siempre me daba los consejos más valiosos, siempre puntual. Gracias por todo lo que trajiste al mundo Virgil”.

La revolución en zapatillas

Cuando Abloh tenía a su cargo Off White realizó importantes colaboraciones con marcas consagradas que veían su participación como un soplo de aire fresco. Sin dudas una de las colaboraciones que hicieron historia fue cuando Nike lo llamó para rediseñar y lanzar una colección con 10 zapatillas clásicas de la marca. Fue considerado el lanzamiento de sneakers más exagerado de la década y, quizás, de toda la contemporaneidad.

El diseñador lanzó una colección basada en 10 zapatillas icónicas de Nike que hizo historia. Reversionó las Air Jordan, las sneakers de su ídolo de la adolescencia. Foto: Instagram.

En 2016 cuando Abloh era el diseñador de Off-White se reunió con Nike para plantear la posibilidad de un trabajo en conjunto.

Desde que era adolescente Virgil había estado obsesionado con los Air Jordan, “Michael Jordan era más importante que la vida. Él era Superman para mí”, dijo en un reportaje a la prensa. Así fue como surgió esta colección que hizo historia, a la que se la conoció como The Ten, por las diez zapatillas que reversionó para la icónica marca. El grafiti y el hip hop estuvieron presentes.

“El Jordan I estuvo listo en una sesión de diseño. Trabajo en un estado parecido al sueño. Lo veo y está hecho”, aseguró Abloh en su momento.

La moda pierde a uno de sus grandes creadores, que marcó y rompió con todo lo ya instalado. Pero su legado queda.