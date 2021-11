Olivia Palermo marca una nueva tendencias: jans bicolores

Olivia Palermo es una de esas mujeres que ponen el ojo en una prenda y les fascina usarla en diferentes outfits. Trata de renovarla constantemente en distintos atuendos, dándole una nueva vida. Tal es el caso de estos jeans bicolores, que desde hace un largo tiempo se han convertido en el must-have de la influencer.

Olivia Palermo afirma que los jeans más in son estos, a rayas y en bicolor. celeste claro y casi blanco. Una prenda que podemos usar con todas las camisas y chaquetas que tengamos, inspirándonos en los looks de la fashionista.

Usar jeans con prendas brillantes nos da ese toque perfecto para un after-office. Foto: Instagram.

Como ya dijimos, estos jeans van con todo. Olivia Palermo no tuvo mejor idea que conjuntar denim y lentejuelas negras en una chaqueta súper elegante con mangas de tul. Además, le añadió una camisa blanca de cuello alto y unas sandalias animal print con borlas y apliques de plumas, convergiendo así muchas tendencias 2022.

Lo bueno de estos jeans bicolores es que son pitillo, por ende quedan bien en todos los cuerpos. Además, al tener rayas verticales, se vuelve muy beneficioso para aquellas mujeres de estatura pequeña -como Olivia- que desean verse más altas, ya esas líneas ayudan a estilizar cualquier parte del cuerpo, como en este caso las piernas.

El sweater de color ácido combina a la perfección con los tonos claros del jean. Foto: Instagram.

Otra manera más casual de llevar estos jeans es conjuntándolos con sweater divertido y vibrante para el día, como el que eligió Olivia Palermo en color amarillo y con estampa XXL. Los combinó además con unos mocasines celestes en punta y un bolso estilo cesta de mimbre, muy popular este año.

Agregar colores ácidos o neón en estos jeans súper claros es una opción acertada, ya que generan que quienes te miren pongan el ojo sobre tu look total en vez de hacerlo por partes. Se equilibra la gama de colores y trata de que sea un tono distinto al celeste o azul si no quieres ir por un look extremadamente monocromático.

Olivia Palermo nos da ideas que podemos usar en nuestro día a día con jeans. Foto: Telva.

Si lo que buscas es un toque de dramatismo para añadir al look, ve por tus jeans bicolores y agrega un tapado con brocado o bordados en color dorado o plata para lograr un atuendo de día perfecto para el otoño. Además, Olivia Palermo usó una blusa blanca semitransparente de cuello alto y unas sandalias celestes con broche de cristales.

Olivia Palermo nos enseña cuáles son las mejores prendas para combinar con jeans bicolores. ¡No dejes de usarlos!