Sarah Jessica Parker muestra 3 looks informales y cancheros para mujeres mayores de 50 años

Sarah Jessica Parker está grabando “And Just Like That…” el reboot de “Sex&The City”. Y desde Nueva York nos enseña tres looks informales pero cancheros para mujeres mayores de 50 años.

Carrie Bradshaw fue protagonista de una se las series más importantes del 2000. En 2022 vuelve con todo y ya nos llena de moda y grandes estilismos, como en aquellos inicio de siglo. En épocas de grabación, podemos ver algunos looks que nos deja su personaje: súper casuales y perfectos para todas las mujeres mayores de 50 años que desean vestir bien y cómodas a la vez. ¡Te dejamos sus secretos!

El vestido rosa camisero se transforma con solo un accesorio. Foto: Elle

En el primer look se la ve a Sarah Jessica Parker con un vestido rosa camisero de mangas arremangadas y falda con volumen corte A. ¿Qué es lo que tiene de nuevo este vestido común? ¡Sus accesorios! El cinto grande en negro, perfecto para mujeres mayores de 50 años que quieran marcar sus curvas, permite afinar la cintura y delimita la silueta.

La actriz se atreve a usar una falda de tul en pleno NY y nosotras ¡queremos lo mismo! Foto: Cosmopolitan

Si verdaderamente quieres apostar por un look formal-informal entonces sigue este look de Sarah Jessica Parker en donde involucró una gran falda de tul blanca con un sweater a rayas de lo más común y básico que existe. Este es el verdadero estilo que caracteriza a la personaje Carrie Bradshaw y que nos motiva a combinar esas prendas de fiesta con otra pieza extra básica de nuestro armario.

Este vestido de Forever 21 se agotó en minutos gracias a Sarah Jessica Parker. Foto: Stilo

Este look que les mostramos dio de qué hablar ya que el vestido que usó Sarah Jessica Parker pertenecía a la marca Forever 21 y se agotó en cuestión de minutos. En este caso, el largo vestido de estilo boho lo combinó con una camisa celeste, un bolso gris y unas plataformas celeste metalizado. Un look increíble para que las mujeres mayores de 50 años unan dos piezas informales pero que juntas forman un look formal.

Sarah Jessica Parker se anima a los looks informales con prendas híper formales y así inspira a todas las mujeres mayores de 50 años.