Todas las fotos con los mejores looks del Mendoza Fashion Week: día dos

El Mendoza Plaza Shopping realizó la décima edición del “Mendoza Fashion Week”, uno de los desfiles de moda más importante de la temporada. Se presentaron allí las colecciones primavera-verano 2021- 2022 de las principales marcas de indumentaria de Argentina presentes en el centro comercial.

La cita fue en la playa de estacionamiento Oeste del centro de compras y tuvo una estética muy novedosa: una pasarela circular que permitió apreciar el desfile desde todos los puntos de vista.

Cerca de 600 personas asistieron en cada uno de los días y MDZ Femme estuvo allí para sacar tips de moda inspirados en las fashionistas mendocinas. Al final, un bonus track y tú luego votas quién te pareció la mejor vestida en este segundo día del MFW2021.

Mariana Paraguay

La cantante mendocina fue una de las más originales con su look. Combinó un crop blazer en negro con una falda larga verde y botas blancas. Como complemento, llevó una mini bag en rosa, ¡que combina muy bien con el verde! (dato para tener en cuenta)

Mariana Paraguay. Foto: César Crespo.

Lula Martínez

La influencer llevó un vestido blanco con transparencias blanco que combinó con complementos en negro: una mini bag, borcegos y un cinto de bajo busto de cuero con un detalle al cuello.

Lula Martínez, tras disfrutar la segunda jornada del MFW. Foto: César Crespo.

Guada Ghilardi

Otra de las influencer mendocinas que dijo "presente" en el Mendoza Fashion Week fue Guada Ghilardi. Llevó un bralette con jeans anchos de tiro algo y blazer largo desprendido. También complementó su look con un ítem de moda: gorra deportiva.

Guada Ghilardi, recién llegada de una larga estadía en Miami volvió a Mendoza para disfrutar la moda local. Foto: César Crespo.

Sol Cifo

Sol lució un vestido al cuerpo sin escote con un print beige y negro. El día frío lo sorteó con un blazer de cuero, otro must have de la temporada, y botas texanas.

Sol Cifo, divina y carismática. Foto: César Crespo.

Delfina Caon

Delfina llevó un look que te venimos recomendando en diferentes notas de MDZ Femme. ¡Es tan sencillo como chic! Consta de usar tu tapado como vestido. Tú también puedes añadirle un cinto para marcar la figura reloj de arena.

Delfina Caon terminó su estilismo con sandalias de plataforma en blanco. Foto: César Crespo

Natacha Acebedo

¡Natacha estaba impecable! Lució un blazer blanco con un lazo súper original y lo combinó con un pantalón de cuero holgado y botas cortas. La remera, una básica negra para darle todo el protagonismo al resto de sus prendas.

Natacha Acebedo, posando para los mejores looks de MDZ Femme. Fuente: César Crespo.

Bonus Track: Sol Prieto

Sol formó parte de los mejores looks en el día uno del Mendoza Fashion Week. En esta jornada también estaba divina, pero lo que no queríamos dejar de destacar fue su make up. ¡Un maquillaje en naranjas, rojos y dorados que le quedaba alucinante!

Los colores del make up de Sol destacaban sus ojos celestes y combinaban con las tonalidades de su look. Foto: César Crespo.

Al final de esta nota, ¡dejanos tu opinión sobre cuál de todos estos looks seleccionados te gustó más! Acá podés ver las fotos de los mejores looks del día miércoles.

Agradecimiento especial por las fotos a César Crespo, ph especializado en street style. Podés seguir su trabajo en sus redes, haciendo clic acá.