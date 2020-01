Las zapatillas favoritas de tu adolescencia son tu nuevo imprescindible

Estas zapatillas se adaptan a todo y no pueden faltar en tu armario. Seguro las usaste en tu adolescencia y las tenés archivadas en algún lugar. Si aún no las compraste, te recomiendo que inviertas en ellas porque te aseguro que las usarás todo el año.

Con más de 100 años a sus espaldas, estas zapatillas siguen siendo las favoritas de los mejores looks de street style del mundo.

Claramente, estas zapatillas son un must-have para llevar con todo, leggins, jeans, trajes, shorts o vestidos. No hay ningún look que no puedan complementar.

Las más usadas son las clásicas de bota alta en color negro y las bajas de tela en color blanco. Su versatilidad es infinita y nos han demostrado que pegan con todo.

Estas clásicas zapatillas son muy cómodas y muy cancheras. ¡Inspirate en estos looks!

Ivana García