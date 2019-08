Mindful Eating: el nuevo camino a una alimentación más consciente



En Argentina y en grandes ciudades del mundo, las personas no suelen darle importancia a la comida durante su día o, al menos, la mayoría no es consciente de estos momentos. Este comportamiento se debe a que pasan largas jornadas de trabajo y las distintas actividades, ya sean laborales o no, le “comen” el día. En muchos casos, no almuerzan y si lo hacen es al lado de una computadora o a las 16hs cuando lograron parar luego de una mañana interminable de trabajo. Estos malos hábitos llevan al individuo a no ser consciente de las distintas comidas que se incluyen en el día como el almuerzo o la cena. En este último la persona llega a su casa luego de un día cargado y lleno de emociones como estrés, ansiedad, angustia lo que hace que seguramente tenga hambre emocional y no sea consciente de su alimentación.