Maluma es fanático de este accesorio y te mostramos su extravagante colección

Maluma es uno de los artistas más exitosos de la actualidad y todo lo que usa se convierte en tendencia. El cantante colombiano tiene gustos extravagantes y decidió unirse a una marca de gafas de sol para lanzar su propia colección unisex con precios muy accesibles para todos los que quieran lucir como él.



Se trata de Quay Australia, que ofrece productos coherentes entre precio y calidad, y tiene locales en Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Maluma firmó un contrato para lanzar su colección inspirada en el álbum "Papi Juancho" y decidió usar una gama de colores que le recuerdan a Miami, donde vive gran parte del año.

"Es importante repartir amor y energía positiva, especialmente después de haber pasado un año tan difícil. La música, el arte y la moda son mi forma de expresión. Como artista no me da miedo usar cosas diferentes y ser arriesgado con mi estilo. Quiero que mis fanáticos se sientan seguros y que también se puedan expresar con estos diseños", dijo el artista.

Esta colaboración se dio a conocer en el Instagram de Quay, donde recibió miles de likes y comentarios positivos de todos los seguidores tanto de la marca como de Maluma. Las ventas ya son todo un éxito y no es para menos, los modelos son tendencia en todo el mundo.

So Much Sol de Quay x Maluma

La colección So Much Sol de Quay x Maluma está dirigida a todos los géneros y no solo son anteojos de sol, sino también pueden utilizarse para leer o ver de lejos. Se tratan de diseños con un toque nostálgico y, en este sentido, el cantante reveló: "Son vintage de los 80', 90', pero con estos pequeños toques modernos y mi esencia, por supuesto, está 100% ahí".



Los precios varían entre los 55 y los 95 dólares, y quienes no puedan acercarse a una tienda física lo pueden comprar a través del sitio oficial de la marca. Quay x Maluma tiene una sección aparte y ofrece aproximadamente 40 modelos muy cancheros, entre los cuales hay varios polarizados.

"Siempre he amado los accesorios y los lentes de sol son mis favoritos. Estamos muy emocionados con esta colaboración y estoy ansioso por compartirla con el mundo. La colección fue diseñada para todo el mundo. Es atrevida, colorida y fresca", afirmó.



¿Comprarás unos Quay x Maluma para el verano?