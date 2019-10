Make Up y peinados: las tendencias que nos dejó el MFWeek

A diferencia del día uno, el maquillaje fue mucho menos jugado.

Las temperaturas elegidas por las marcas no salían de tonalidades cálidas: entre marrones, beige y algún que otro coral o naranja. Los labios siempre nudes. La prioridad fue resaltar la belleza natural de la modelo sin opacar la prenda de ropa que desfilaban.

Naturalidad también en hombres.

Salvatore Make Up nos contó: “Las chicas nos pedían un poquito más, pero no se podía.” “El maquillaje fue súper natural.”

Salvatore: el maquillador en acción.

En el caso del Semillero la impronta fue diferente. Cada look era muy particular y poderoso. Cada modelo tuvo un look distinto. Se vieron maquillajes más osados con colores fuertes y más alegres. Delineado y labial negros, y hasta pecas, una súper tendencia en esta temporada.

Diseño del Semillero.

Peinado

El Mendoza Fashion Week mostró naturalidad en el cabello de las modelos. Los chicos de MUCHO nos contaron que la bajada de línea consistió en ondas súper naturales. Peinados desestructurados sin apuntar a la prolijidad. Incluidos los chicos.

Luca Salvo en acción.

También se vieron cabellos estirados y lisos combinados con colas altas y bajas dependiendo de la marca y el outfit que vestían.