Los hombres modernos prefieren buscar amante fuera del trabajo

La mayoría de los hombres que utilizan la red social confesaron que han tenido relaciones paralelas con compañeras del trabajo y todas han sido conflictivas. Al consultarles cuáles fueron las razones por las que creen que no es conveniente, todos coincidieron en tres motivos:

La frecuencia con que se ven.

Si el affaire se termina después es difícil que la relación permanezca intacta.

Es más fácil ser descubierto porque es el lugar más común para este tipo de conflictos.

Según los registros de Second Love, el horario en que mayor actividad hay en la red social es entre las 16 y las 18 horas durante los días de la semana, coincidente con el cierre de la jornada laboral. Otro pico de tráfico sucede durante la tarde/noche que, según los usuarios, es cuando se concretan las citas. Esto indica que los hombres modernos prefieren las redes sociales para buscar el coqueteo y no en la oficina o en el ambiente laboral pero la gran mayoría utiliza ese horario para chatear y confirmar sus conquistas. Por otro lado, las usuarios mujeres confesaron que prefieren no involucrarse con amigos y buscan tener un affaire con hombres que no permanezcan a su círculo de amistades.

A su vez, se les consultó a los usuarios qué es lo más importante a la hora de elegir un amante y estas fueron las respuestas:

1. Que exista la compatibilidad sexual (39.34%)

2. Que haya atracción física (38.76%)

3. Tener conexión emocional (15.56%)

4. Lograr tener conversaciones intelectuales (6.34%)

En este contexto, Anabela Santos, manager regional de la plataforma para Latinoamérica, declaró: "A nivel mundial, al menos 200 millones de personas utilizan los servicios de citas digitales cada mes. Internet es la segunda forma más popular para conocer a otras personas ya sea para empezar una relación amorosa o para tener un amorío extra-matrimonial ya que está alcanzando rápidamente a las presentaciones entre conocidos en el mundo real”.