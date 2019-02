Looks masculinos para enamorar: #BeMyValentine

San Valentín es una fecha muy especial para todos los enamorados. De hecho, MDZ ya organizó un evento ideal para celebrar el próximo 16 de febrero en la bodega Otaviano: #BeMyValentine.

A los hombres, al igual que a las mujeres, les gusta hacer un esfuerzo para impresionar a su pareja el día de San Valentín con su estilismo. Todo dependerá del lugar donde se celebre la cita, pero nosotros pensamos para vos tres estilos diferentes.

Descubre de qué manera podés vestir con la siguiente guía de estilismo

Para un cena formal:

san valentín formal

Si la cita que vas a tener el día de San Valentín es en un restaurante o durante una noche de lo más formal, será básico que lleves el look adecuado para el evento al que estás acudiendo. Buscá prendas acordes al mismo, inclínate por un blazer, camisa, pantalón de vestir y calzado formal.

san valentín formal

Para una cita durante el día:

San valentin ( look informal 2)

En el caso de que la cita se celebre durante el día o en un evento más informal entonces podrás elegir un look más casual. Para ello puedes valerte de un outfit más en tendencia o algo más clásico.

San valentin ( look informal)

El look casual más clásico incluye un pantalón corte chino del color que más te guste. Preferiblemente azul marino o beige. Estos pueden ir combinado con algún calzado tipo formal o para darle un toque deportivo algunas sneakers.

Para una cena en casa:

San valentin ( look casual )

Si la cita transcurrirá en una casa o departamento puedes optar por este estilismo. Llevá un look informal, pero no que de la sensación de que no te importa la cita ni el día de San Valentín y por eso has un esfuerzo. Para lograr este look busca un demin, alguna camisa con print o simplemente una remera básica.