La importancia de tener una relación sana con la comida

Las mujeres sanas fundan y replican sociedades, entornos y familias sanas. Por eso es que como sociedad celebramos en mayo el cuidado de la salud femenina, desde hace ya 32 años.

Es importante abordar y prevenir las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. Una de ellas tiene que ver con los trastornos alimenticios que se generan a causa de imposiciones sociales o culturales, por ello nos pareció importante desarrollar la importancia de establecer una relación sana con la alimentación. Fue nuestra nutricionista de cabecera; Agustina Murcho quien nos respondió las siguientes preguntas referidas al tema:

¿Por qué surgen mitos entorno a la alimentación?

Yo creo que porque es lo que vende. Se juega con la desesperación de la gente, por lo tanto se vende información errónea pero que "seduce" a quienes quieren bajar de peso, a quienes quieren llegar al estereotipo que nos impone la sociedad.

¿Nos condicionamos por una cuestión educativa o cultural?

Yo creo que cultural. Nos enseñan a tener que ser como la modelo de la tele, como la chica de Instagram, a que hay que ser flacas o con buen cuerpo (grasa cero) sino no somos nada. Lo mismo pasa con los hombres: si no son musculosos, no encajan en la sociedad.

Entonces uno condiciona su salud para parecerse a otro y pertenecer.

¿Cómo se logra equilibrar la alimentación?

Consultando con un buen profesional. Un profesional que tenga en cuenta que el paciente es un ser humano, que piensa y siente, que tiene cuerpo, mente, vida social, y que no es un robot que va a comer "lo que el nutricionista dice", sino que va a seguir diferentes pautas, pero eligiendo qué comer. Ademas, hay que tener en cuenta que existe el hambre emocional, que es ese hambre que se da cuando se recurre a la comida para canalizar, para calmar los nervios, la bronca, la angustia. Eso en una dieta no existe, tampoco existe en lo que nos venden los medios. Solo se toma a la comida como algo malo, se hace creer que el comer es un delito, que el placer con la comida está mal, y así se generan más trastornos alimentarios y miedo a lo más humano que existe que es el alimentarse. Además para equilibrar la alimentación es necesario enseñarle al paciente comportamientos y nunca restringir alimentos sino enseñarle a comer.

¿Por qué se cae en los trastornos alimenticios? ¿Por qué pueden alterar la fertilidad de la mujer?

Para que se de un trastorno alimentario tienen que darse varios factores. A veces hay genética, a veces se da en familias disfuncionales, Puede darse en personalidades muy perfeccionistas, obsesivas-compulsivas, cuando hay autoestima vulnerable, cuando hay rigidez, sobre protección de padre o madre, falta de tolerancia a la frustración, cuando hay alexitimia (dificultad para expresar emociones). También hay factores biológicos como desregulación de algunos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina (placer, felicidad). Y claramente influyen los factores socioculturales que es todo esto que mencionamos anteriormente. El tener que cumplir un estereotipo, la sociedad que nos obliga a ser delgados. Y, para que se de un TCA tiene que haber disparadores: bullying, hacer una dieta, comentarios el cuerpo en la familia, redes sociales y desinformación, profesionales poco éticos que dan dietas a los pacientes y los obligan a bajar de peso sí o sí, y hacen comentarios sobre el cuerpo. Todo esto hace que un TCA se desarrolle, y no cualquiera se enferma.

Una de las consecuencias de un TCA puede ser la amenorrea, que se da por la escasez de grasa corporal en el cuerpo, ya que no se fabrican estrogenos. Y si esto persiste en el tiempo, puede derivar en una infertilidad.

Más info en Nutricion.Ag