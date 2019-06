La colección Crucero de Gucci y sus mensajes feministas

Alessandro Michele, director creativo, no ha dejado indiferente a nadie después del desfile crucero de Gucci, que tuvo lugar en los Museos Capitalinos de Roma. Los mensajes feministas salpicaron todas las prendas con mensajes estampados con la frase: "My body, my choice (mi cuerpo, mi elección)".

“My Body My Choice" es un eslogan feminista de los años 70 que aparece en el reverso de la campera. Esta pieza hace eco de la continua visión del Director Creativo de Libertad, igualdad y autoexpresión.

En la pasarela pudimos ver un vestido de seda marfil con un bordado del aparato reproductor femenino en el que los ovarios eran sustituidos por ramilletes de flores.

Gucci.

“Las mujeres tienen que ser respetadas, deberían ser libres de elegir lo que quieran", defendía el diseñador.

La marca Gucci, tiene un compromiso de larga data con mujeres al financiar proyectos en todo el mundo para apoyar los derechos sexuales y reproductivos, la salud materna y la libertad de elección individual.

La fecha estampada en esta prenda, es importante para la causa ya que hace referencia al 22 de mayo de 1978, día en el que se promulgó el aborto libre y gratuito en Italia.

En estos nuevos diseños se pueden apreciar la inspiración a la mujer de los años 70. "Hay una fuerte referencia a la década de 1970 porque en este tiempo las mujeres, a través de lo que llevaban, se liberaron de todo lo que les fue impuesto desde siglos anteriores", comentó el diseñador durante el desfile.

La prenda de la pasarela.

Definitivamente con esta colección se quiso alzar la voz en pro del cambio, que se evidencia en cada pieza con el logo de “Chime for Change”. ¿Su misión? convocar, unir y fortalecer las voces que se pronuncian a favor del aborto, la igualdad de género, la libertad, igualdad y autoexpresión.

Mira como fue el desfile: