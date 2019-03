La cazadora de tendencias que pasó por Mendoza: Agus Cattaneo

Denominada una de las blogueras más influyentes de la moda, Agus visitó la provincia y nos dio detalles acerca de las tendencias de invierno 2019. Además nos contó de su próximo curso de moda y lujo llamado “Learn while exploring” y dialogó con MDZ Femme acerca su pasión por la moda.

Su interés por la moda se despertó luego de sufrir un grave accidente automovilístico que la dejo en cama sin poder moverse por casi tres meses. “Quedé inmovilizada por varios meses y la única parte del cuerpo que podía mover eran las manos. Desde la cama empecé a hacer accesorios, por suerte vendí toda mi colección y a partir de eso me di cuenta que la moda era lo mío”.

¿Cómo aprendiste a “cazar” tendencias?

Mi primer trabajo fue como coordinadora de tendencias de Falabella, ahí aprendí a procesar y a hacer un análisis profundo del mercado, que colores se van a usar, que siluetas, etc. Luego comencé a hacerlo para distintos shoppings, me dedico a ver qué sucede en el mundo de la moda y luego de eso, creo los llamados “trend alerts”.

¿Cómo definirías tu estilo personal?

Mi estilo es clásico. Soy fanática de los accesorios, los zapatos y los pañuelos. Me gusta mucho la sastrería, invierto en buenas piezas pero es raro verme con mucho color, en general opto por el color negro.

¿Por qué en la moda todo vuelve?

Hay un sentimiento de nostalgia constante, una sensación de que antes estábamos mejor, por lo tanto esa sensación hace que volvamos a revivir el pasado con la indumentaria.

¿Qué se siente ser invitada a los mejores desfiles de reconocidos diseñadores internacionales?

Es un honor para mí, no hay muchas argentinas en el ambiente de moda internacional por lo tanto poder transmitirles toda mi experiencia a mis seguidoras es increíble. Tenemos una relación virtual muy activa en redes sociales y tengo una comunidad de seguidoras súper fiel que me acompaña y me sigue en todo lo que hago.

¿Qué consejos le darías a una persona que aspire a seguir tus pasos?

El mundo de la moda no es fácil, hay muchísima competencia sobre todo en grandes ciudades. Es un trabajo de hormiga que se va logrando paso a paso. Viví siete años en New York y ahora llevo tres viviendo en Paris y son dos ciudades donde la competencia es enorme por lo tanto mi consejo es que si quieren lograrlo se necesita constancia y trabajo duro. No hay secreto mágico, ni suerte, creo en la perseverancia.

¿De qué se trata el programa “Learn while Exploring”?

Es un curso de moda y lujo que se dictara del 1 al 12 de Julio en Paris, una ciudad que de por si respira moda. Este es el segundo año de Learn while Exploring, la idea es aprender mientras caminas por Paris. Vivir experiencias únicas, visitar lugares icónicos, hacer street style y aprender todo sobre moda.